Cyberpunk 2077- Phantom Liberty: Gameplay zeigt Waffen und neue Fähigkeiten

„Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ lässt zwar noch ein wenig auf sich warten, allerdings sind die Entwickler von CD Projekt bestrebt, den Fans den Mund weiter wässrig zu machen.

In einem neuen Trailer auf Twitter/X präsentiert der Entwickler einige der neuen Waffen der Erweiterung sowie Skill-Neuerungen des Updates 2.0, die Spieler einsetzen können.

Neue Waffen wie Scharfschützengewehre, doppelläufige Schrotflinten und Sturmgewehre bieten mehr Auswahl. Und mit den Relic-Tree-Fähigkeiten können explosive Schüsse schnell abgefeuert werden. Ebenfalls ist im Video zu sehen, wie der Spieler die Zeit verlangsamt und einen Gegner nach dem anderen mit einem Wurfmesser ausschaltet.

„Erlebe Night City wie nie zuvor. Mehr Action, mehr Möglichkeiten, mehr Kampfoptionen“, schreibt CD Projekt zum neuen Video. „Werft einen genaueren Blick auf einige der neuen/geänderten Features, die sehr bald mit Update 2.0 oder Phantom Liberty kommen werden. Angefangen mit: Waffen, viele, viele Waffen!“

⚡️ Experience Night City like never before. More action, more possibilities, more combat options! ⚡️

Take a closer look at some of the new/changed features coming very soon with Update 2.0 or #PhantomLiberty. Starting with: weapons, lots and lots of weapons!

Thank you,… pic.twitter.com/7q9kjFHmNz

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 7, 2023