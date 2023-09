PlayStation VR2: Bald könnt ihr den Tennisschläger schwingen

Die Spielauswahl von PlayStation VR2 bekommt weiteren Zuwachs. „Tennis On-Court“ hat einen Termin erhalten und wird das PS5-Headset am 20. Oktober 2023 erreichen.

In „Tennis On-Court“ schlüpfen Spieler wenig überraschend in die Rolle eines Tennisspielers und müssen nicht nur im Solomodus dafür sorgen, dass der Ball das Netz in Richtung des gegnerischen Spielfeldes passiert. Auch besteht die Möglichkeit, mit Freunden oder anderen Spielern aus der ganzen Welt loszulegen. Bis zu vier Leute können sich so an einem Match beteiligen.

Zuschauer sind willkommen

Tennis ist ein Sport, der viele Zuschauer anzieht. Auch an eine solche Komponente wurde gedacht. Mit dem Zuschauermodus erhalten Spieler jederzeit Zugang zu laufenden Matches weltweit.

„Ihr könnt jederzeit die Liste der gerade stattfindenden Matches sehen und mit nur einem Klick beitreten. Dann werdet ihr wie ein echter Zuschauer in der realen Welt ins Stadion teleportiert“, so die Macher.

Außerdem war den Entwicklern klar, dass es Schwierigkeiten beim Erlernen von Techniken im virtuellen Raum geben kann. Daher wurde in „Tennis On-Court“ eine spezielle Hilfefunktionen integriert: Die Schlaghöhe bei einem Aufschlag wird anhand euer Körpergröße, die dank des Headset-Trackings bekannt ist, bestimmt. Und auch der perfekte Zeitpunkt zum Schlagen wird errechnet.

Zudem gehören Tipps zur Positionierung zu den Hilfefunktionen. Falls sie nicht erwünscht sind: Spieler können die Hilfen je nach Stimmung und Fähigkeiten ein- oder ausschalten.

Echte Tennisspieler involviert

Ein realitätsnahes Erlebnis steht laut Entwickler auch im neusten Spiel ganz oben auf der Liste. Behilflich sei dabei die Kooperation mit „hochkarätigen Tennisspielern“ seit Beginn der Entwicklung. Das Team sei sich im Klaren darüber, wie entscheidend es ist, dass „Enthusiasten in der Lage sind, mit verschiedenen Effekten wie Slice, Dropshot, Lift etc. zu spielen“.

Damit auch der reine Spaß nicht zu kurz kommt, gibt es einen Arcade-Spielmodus, in dem Flugbahnen korrigiert werden können. Spieler dürfen sich so auf den Spaß am Spiel konzentrieren, ohne zu sehr über die anspruchsvolleren Bewegungen nachdenken zu müssen.

Im PlayStation Store kann „Tennis On-Court“ bereits auf die Wunschliste gepackt werden.

Das könnte euch ebenfalls zu PlayStation VR2 interessieren:

„Tennis On-Court“ erscheint am 20. Oktober 2023 für PlayStation VR2. Einige bewegte Szenen aus dem Spiel könnt ihr euch auf dem PlayStation Blog anschauen.

Weitere Meldungen zu Tennis On-Court.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren