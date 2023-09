Starfield: Langfristige Unterstützung versprochen – DLSS-Support, FoV-Slider und mehr in Arbeit

Wie vor wenigen Tagen bekannt gegeben wurde, feierten Bethesda Softworks und die Entwickler der Bethesda Game Studios mit „Starfield“ nicht weniger als den erfolgreichsten Launch der Studiogeschichte.

In einem aktuellen Statement an die Community bedankten sich die Verantwortlichen für die bisherige Unterstützung und wiesen darauf hin, dass „Starfield“ über einen langen Zeitraum mit Updates unterstützt wird. Wie die Entwickler ergänzten, wird das Feedback der Spielerinnen und Spieler bei den Arbeiten an den Updates eine wichtige Rolle spielen und regelmäßig analysiert.

Zu den Features, die mit kommenden Updates den Weg in das Spiel finden werden, gehören Helligkeits- und Kontrastregler, eine Unterstützung von DLSS, FoV-Slider oder eine 32:9-Ultrawide-Monitor-Unterstützung auf dem PC. Zudem sollen zukünftige Updates regelmäßige Performance- und Stabilitäts-Optimierungen für Nvidia- und Intel-Treiber umfassen.

Konkrete Termine bekamen die nächsten Updates bisher allerdings nicht spendiert.

„Wir lesen auch all euer großartiges Feedback darüber, was ihr euch verbessert oder zum Spiel hinzugefügt sehen möchtet. Dies ist ein Spiel, das wir in den kommenden Jahren und Jahren unterstützen werden. Haltet uns mit eurem Feedback also weiterhin am Laufen!“, heißt es in der Mitteilung an die Community weiter.

„Auch wenn wir eure Wünsche nicht sofort umsetzen können, würden wir sie gerne in der Zukunft berücksichtigen – wie beispielsweise die Stadtkarten. Unsere Priorität liegt zunächst darin, sicherzustellen, dass alle schwerwiegenden Fehler oder Stabilitätsprobleme behoben werden, und Qualitätsverbesserungen hinzuzufügen, nach denen viele von euch verlangen.“

Ein weiteres großes Feature, an dem die Entwickler der Bethesda Game Studios derzeit arbeiten, ist die volle Mod-Unterstützung für „Starfield“, die kreativen Spielerinnen und Spielern zahlreiche Möglichkeiten einräumen soll. Wie kürzlich bestätigt wurde, starten die Mods allerdings erst im nächsten Jahr.

„Starfield“ ist für den PC sowie die Xbox Series X/S erhältlich.

First, an enormous thank you to all of you playing Starfield and your support. We are absolutely blown away by the response and all you love about the game. We’re also reading all your great feedback on what you’d like to see improved or added to the game. This is a game we’ll be…

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) September 13, 2023