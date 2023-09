PS Plus Extra/Premium: Diese Spiele werden im Oktober entfernt

Es ist bekannt, welche Spiele im Oktober nicht mehr über PlayStation Plus Extra sowie PlayStation Plus Premium zur Verfügung stehen werden. Dieses Mal erwischt es mehr als ein Dutzend Titel.

Im Laufe des heutigen Tages wurden die neuesten Spiele in den Katalogen von PlayStation Plus Extra sowie PlayStation Plus Premium veröffentlicht. In diesem Atemzug hat Sony Interactive Entertainment im PlayStation Store auch verraten, welche Spiele im Oktober die Kataloge wieder verlassen werden.

Demnach werden am 17. Oktober 2023 insgesamt 16 unterschiedliche Titel entfernt. Darunter finden sich einmal mehr einige Ubisoft-Titel wie „Far Cry 4“, „Far Cry 5“ und „The Crew“. Außerdem werden einige „Yakuza“-Spiele nicht mehr zur Verfügung stehen, sodass Kazuma Kiryus Geschichte nicht mehr vollständig genossen werden kann. Folgende Spiele werdet ihr nur noch gut einen Monat spielen können:

Diese Spiele werden am 17. Oktober 2023 entfernt

The Quarry

Far Cry 4

Far Cry 5

The Medium

Inside

Limbo

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza 5 Remastered

The Crew

Naruto To Boruto: Shinobi Strikers

Clouds & Sheeps 2

Astebreed

TorqueL

Gal*Gunvolt Burst

Goosebumps: The Game

Es ist jedoch noch nicht bekannt, welche Spiele im Oktober für Extra und Premium erscheinen werden. Doch die entsprechende Ankündigung sollte im Laufe der kommenden Wochen erfolgen. Doch zunächst wird Sony Interactive Entertainment am 27. September 2023 die Spiele enthüllen, die Anfang Oktober für PlayStation Plus Essential bereitgestellt werden sollen.

PlayStation Plus ist in drei unterschiedlichen Stufen erhältlich. Die Essential-Stufe kann nach der jüngsten Preiserhöhung für 71,99 Euro pro Jahr abonniert wären, während Extra mit einem Preispunkt von 125,99 Euro pro Jahr daherkommt. Für Premium muss man mittlerweile 151,99 Euro pro Jahr bezahlen.

Die verschiedensten Details zu den unterschiedlichen PlayStation Plus-Stufen kann man auf der offiziellen Website nachlesen.

