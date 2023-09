Xbox Game Pass: Preiserhöhung laut Phil Spencer “unvermeidlich”

Der Xbox-Chef Phil Spencer hat in einem Interview während der Tokyo Game Show angedeutet, dass es in Zukunft weitere Preiserhöhungen für den Xbox Game Pass geben wird. Zwar unterstrich er den Erfolg des Abo-Angebots und die Zufriedenheit von Millionen Spielern. Gleichzeitig sei ein solcher Schritt unvermeidlich - zumindest dann, wenn eine Bedingung erfüllt ist.

In den vergangenen Jahren mussten sich Konsumenten mit einer Reihe von Preiserhöhungen auseinandersetzen, die Produkte des täglichen Bedarfs, Energie und auch Unterhaltungsprodukte wie Konsolen betrafen.

Selbst der Preis von PlayStation Plus wurde empfindlich angehoben. Bis zu 151,99 Euro müssen Abonnenten künftig pro Jahr bezahlen. Dafür gibt es die Premium-Mitgliedschaft mit zahlreichen Inhalten und Funktionen. Der Einstieg in die PS Plus-Welt gelingt mit 71,99 Euro pro Jahr, die für die Essential-Stufe zu zahlen sind. Die Monats- und Dreimonats-Mitgliedschaften sind hochgerechnet noch teurer.

Xbox Game Pass wird kostspieliger

Auch der Xbox Game Pass ist nicht gegen Preiserhöhungen immun. Die Preise für zwei der drei Abo-Varianten wurden im vergangenen Juli erhöht. Für die Konsolenversion beträgt der Preis für ein Standardabonnement mittlerweile 10,99 Euro statt zuvor 9,99 Euro pro Monat. Die PC-Version bleibt bei 9,99 Euro.

Der Game Pass Ultimate hat die größte Preiserhöhung erfahren und kostet seitdem monatlich 14,99 Euro statt zuvor 12,99 Euro. Mit dem Xbox Game Pass Core kam allerdings eine neue Einstiegsstufe hinzu. Mit ihr wurde Xbox Live Gold ersetzt.

Bei der jüngsten Preiserhöhung wird es nicht bleiben, wie der Xbox-Chef Phil Spencer in einem Interview anlässlich der Tokyo Game Show einräumte. Während eines Interviews mit einem japanischen Magazin (via Insider Gaming) wurde er gefragt, wie die Zukunft des Xbox Game Pass aussieht und ob es in absehbarer Zeit zu einer weiteren Preiserhöhung kommen wird.

Nachdem Spencer zunächst auf den Erfolg des Abo-Angebotes einging und darauf verwies, dass bereits Millionen Spieler mit dem Xbox Game Pass glücklich seien, wurde er recht deutlich: Laut seiner Einschätzung können weitere Preissteigerungen als unvermeidlich betrachtet werden.

“Während die Hauptprämisse darin besteht, mehr Wert zu bieten, ist es meiner Meinung nach unvermeidlich, dass der Preis in Zukunft steigen wird. Wir haben kürzlich einmal unsere Preise erhöht, aber die Entscheidung fiel nach reiflicher Überlegung”, so Spencer.

Preiserhöhungen sollen gerechtfertigt sein

Der weiteren Aussage des Xbox-Chefs zufolge sei es wichtig, Dienstleistungen anzubieten, deren Wert auch bei Preiserhöhungen anerkanntermaßen ausreichend sei. Gleichzeitig wolle man den Leuten immer die Wahl lassen, wie sie ihre Bibliothek aufbauen – sie können den Xbox Game Pass abonnieren oder sie können ein Spiel kaufen.

Wann mit einer weiteren Preiserhöhung zu rechnen ist, ließ Spencer offen. Mit der bevorstehenden Übernahme von Activision Blizzard für rund 69 Milliarden Dollar müssen allerdings Ausgaben verbucht werden, die künftig zu Erträgen führen sollen. Und der Xbox Game Pass gehört in der Game-Strategie der Redmonder zu den wichtigsten Standbeinen.

Wie oft der Xbox Game Pass aktuell abonniert wird, ist nicht bekannt. 30 Millionen Abonnenten wollte Microsoft kürzlich nicht bestätigen und verwies auf eine offizielle Ankündigung von Januar 2022, in der 25 Millionen Abonnenten erwähnt wurden. Der Launch von “Starfield” wird allerdings noch einmal für einen temporären Schub gesorgt haben.

Während der Xbox Game Pass sehr wahrscheinlich teurer wird, dürfte auch bei Sony das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein. Zunächst wird sich der PS5-Hersteller allerdings die Reaktionen auf den diesjährigen Preisschub, der reichlich kritisiert wurde, anschauen.

