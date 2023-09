Gran Turismo 7: Update 1.38 mit Video und Termin vorgestellt

Am 28. September, also am morgigen Donnerstag, bringt Polyphony Digital ein weiteres Gratis-Update heraus. Um acht Uhr nach deutscher Zeit wird es verfügbar sein.

Erneut sind drei neue Autos enthalten, die Sony heute mit einem 30-sekündigen Video vorgestellt hat. So heißen die Modelle:

Honda Civic Type R 2022: Die sechste Version des Civic Type R stellt das Fahrgefühl an erste Stelle. Die maximale Leistung beträgt 325,4 PS.

Die sechste Version des Civic Type R stellt das Fahrgefühl an erste Stelle. Die maximale Leistung beträgt 325,4 PS. Garage RCR Civic: Ein Honda Civic im klassischen JDM-Stil. Die offensichtlichste Modifikation am Auto ist das breite Karosserie-Kit, das von der japanischen Marke Pandem stammt.

Ein Honda Civic im klassischen JDM-Stil. Die offensichtlichste Modifikation am Auto ist das breite Karosserie-Kit, das von der japanischen Marke Pandem stammt. Mazda 3 Gr. 4: Ein Rennwagen der nächsten Generation mit Biodieselantrieb. Im Vergleich zum Vorgänger wurde Gewicht gespart und die Aerodynamik verbessert.

Neue Extra-Menüs und Scapes

Darüber hinaus gibt’s zwei weitere Extra-Menüs. Das Erste nennt sich Porsche Superstars und verlangt Sammlerstufe 42. Das Zweite heißt GR und setzt Sammlerstufe 39 voraus.

Weitere Scapes kommen ebenfalls dazu – und zwar ganze 29 Stück. Alle davon wurden dem Nissan-Abschnitt in Brand Central hinzugefügt. Nutzt sie, um neue ansehnliche Fotos von euren Fahrzeugen zu machen.

Hier das oben erwähnte Vorstellungsvideo:

„Gran Turismo 7“ ist seit März 2022 für PS5 und PS4 erhältlich. Im PlayStation Store beträgt der Preis nach wie vor 79,99 Euro. Lediglich die Digital Deluxe Edition ist mit 30 Prozent Rabatt zu haben. Hierfür zahlt ihr 69,99 Euro statt 99,99 Euro.

Quelle: PlayStation Blog

