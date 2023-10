Marvel’s Spider-Man 2: Cinematic-Trailer versüßt die Wartezeit bis zum Release

In diesem Monat erscheint mit „Marvel’s Spider-Man 2“ der größte PlayStation 5-Exklusiv-Titel des Jahres 2023. Wie in dieser Woche bestätigt wurde, wird der Release des Action-Titels unter anderem mit einem weiteren PlayStation 5-Bundle begangen.

Dieses umfasst neben einer PS5-Konsole einen Download-Code zum neuen Abenteuer von Peter Parker und Miles Morales. Ergänzend zur Ankündigung des besagten Bundles stellten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Insomniac Games einen weiteren Cinematic-Trailer zu „Marvel’s Spider-Man 2“ bereit.

Unter dem Slogan „Be Greater. Together.“ zeigt der neue Trailer die beiden Helden Peter Parker und Miles Morales bei einer Auseinandersetzung mit dem durchtriebenen Bösewicht Venom.

Überraschende Nebenquests und Zugänglichkeitsfunktionen

In „Marvel’s Spider-Man 2“ führt unser Weg ein weiteres Mal in eine authentisch nachgestellte Version der bekannten US-Metropole New York City. In den Straßen des Big Apple nehmen wir in der Rolle der beiden Helden den Kampf gegen bekannte Bösewichte wie Venom oder Kraven the Hunter auf. Abseits der Hauptgeschichte werden laut Entwicklerangaben eine Vielzahl an unterhaltsamen und überraschenden Nebenquests auf uns warten.

Des Weiteren wurde vor wenigen Tagen bestätigt, dass „Marvel’s Spider-Man 2“ zum Launch über eine Vielzahl an Zugänglichkeitsfunktionen verfügen wird, mit denen es möglich ist, das Superhelden-Abenteuer bezüglich des Schwierigkeitsgrades auf die eigenen Bedürfnisse zuzuschneiden.

Darunter Modifikatoren, mit denen die Gesundheit der Gegner, die Tarnerkennung oder der Schaden, den Gegner mit ihren Attacken anrichten, individuell angepasst werden dürfen. Hinzukommen Features wie eine Verfolgungshilfe, Kurzbefehle oder die Audiofrequenzsteuerung, zu denen wir hier weitere Details für euch zusammengefasst haben.

Ebenfalls geplant sind erweiterte Untertitel für die Zwischensequenzen und relevante Audio-Ereignisse. Diese werden allerdings erst nach dem Launch in Form eines kostenlosen Updates nachgereicht.

„Marvel’s Spider-Man 2“ erreichte kürzlich den Gold-Status und wird somit wie geplant am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht.

