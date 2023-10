Assassin’s Creed Mirage: Freischaltung steht bevor – Release-Uhrzeiten bekannt

“Assassin’s Creed Mirage” gehört zu den größten Veröffentlichungen der laufenden Woche, auch wenn der Preis des neusten Ubisoft-Adventures recht überschaubar ausfällt. Sowohl im PlayStation Store als auch im klassischen Handel werden weniger als 50 Euro fällig.

Während die Inhalte der digitalen und disk-basierten Fassungen identisch sind, gibt es bei der Bereitstellung des Spiels einen kleinen Unterschied: Digitalkäufer müssen bis zur offiziellen Freischaltung warten, die von Ubisoft auf Twitter/X in Bezug auf die Zeit präzisiert wurde.

Demnach erfolgt die Freischaltung der digitalen Version von “Assassin’s Creed Mirage” hierzulande in der Nacht auf den morgigen 5. Oktober 2023 um 0 Uhr. Eine Stunde länger müssen sich PC-Spieler gedulden.

In anderen Zeitzonen variieren die PC-Freischaltzeiten ein wenig, wie die komplette Übersicht von Ubisoft verdeutlicht. Die Konsolenversionen sind allerdings stets Mitternacht an der Reihe:

Reviews werden heute freigeschaltet

Mit “Assassin’s Creed Mirage” kehrt Ubisoft wieder mehr zu den Wurzeln der Reihe zurück. Ob das Konzept aufgeht, werden Spieler im Laufe des heutigen Tages erfahren. Schon in der vergangenen Woche sickerte durch, dass das Embargo für Tests kurz nach dem Mittag aufgehoben wird.

Danach kann womöglich bedenkenlos eine Last-Minute-Vorbestellung aufgegeben werden, wobei Spieler die Wahl zwischen der Standardversion für 49,99 Euro und der Deluxe Edition für 59,99 Euro haben. Letztere umfasst zusätzlich eine Montur, Adler- & Reittier-Skins, Dolch und Schwert sowie den digitalen Soundtrack.

Auch eine Collector’s Edition von “Assassin’s Creed Mirage” wurde ins Rennen geschickt, scheint aber mittlerweile weitgehend ausverkauft zu sein. Bei ersten Spielern kam die rund 150 Euro teure Sammelfassung bereits an, wie erste Bilder in den sozialen Medien zeigen.

“Assassin’s Creed Mirage” kommt am morgigen 5. Oktober 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC auf den Markt. Auch hierzulande dürften die ersten Vorbesteller ihr physisches Exemplar bereits in den Händen halten, was zu frühen Spoilern führen könnte.

