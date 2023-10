EA Sports FC 24: Erste Zahl zum FIFA-Nachfolger kann beeindrucken

“FIFA” ist zumindest für Electronic Arts Geschichte. Doch auf den Erfolg der langjährigen Fußballreihe scheint der Namenswechsel keinen allzu großen Einfluss zu haben, wie eine erste Zahl erahnen lässt.

Laut Financial Times (via Gamingbolt) gab Electronic Arts bekannt, dass für “EA Sports FC 24″ im Zuge der Early Access-Phase 6,8 Millionen Menschen bezahlt haben, womit mutmaßlich der Kauf der Ultimate Edition gemeint ist. Die kostspieligere Version des neusten Fußballspiels gab Besitzern die Möglichkeit, einige Tage früher in das neuste EA Sports-Projekt einzusteigen.

Zugleich entspricht die heute genannte Zahl laut der englischsprachigen Publikation einer Steigerung um 35 Prozent im Vergleich zum anfänglichen Erfolg von “FIFA 23”. Damals lief der Early Access über die Ultimate Edition allerdings nur drei Tage.

„Das im Silicon Valley ansässige Spieleunternehmen, das vor kurzem seine 30-jährige Zusammenarbeit mit dem Weltfußballverband beendete, teilte mit, dass 6,8 Millionen Menschen für einen Vorabzugang zu EA Sports FC, dem neuen Namen für die frühere Fifa-Videospielserie, bezahlt hätten“, heißt es im Wortlaut.

Zusätzlich berichtet die Financial Times, dass die FIFA-Lizenz jährlich mit 150 Millionen Dollar zu Buche schlug und EA zu dem Schluss kam, dass man trotz des Namenswechsels Lizenzen für über 700 Teams und 19.000 Spieler sowie für 100 Stadien und 30 Ligen erwerben könne.

EA FC 24: Mehr Spieler als Verkäufe und UK-Charts

Ein eingeschränkter und auf zehn Stunden limitierter Frühstart war auch für bestehende Abonnenten von EA Play (und folglich auch für Xbox Game Pass Ultimate) möglich. Daher dürfte die Anzahl der Spieler, die den “FIFA”-Nachfolger vor dem weltweiten Release in Angriff nehmen konnten, über dem liegen, was im FT-Artikel genannt wird.

Unabhängig davon machten auch die UK-Charts am Montag auf den Erfolg des Fußballspiels aufmerksam: “EA Sports FC 24” konnte in Großbritannien in der vergangenen Woche den ersten Platz der physischen Einzelhandels-Charts erobern.

Während die bisher bekannten Verkaufszahlen in Großbritannien hinter denen von “FIFA 23” zurückblieben, war es nach “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” in diesem Jahr die zweitgrößte physische Veröffentlichung. Mit den Verkaufszahlen der digitalen Version könnte es noch einmal zu Verschiebungen kommen.

Auf Metacritic kommt “EA Sports FC 24” auf einen Metascore von 76. Der User-Score liegt mit einem Wert von 2.9 deutlich darunter. Kritisiert werden unter anderem die gemischten Spiele in Ultimate Team.

“EA Sports FC 24” ist für alle aktuellen Plattformen verfügbar, darunter PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

