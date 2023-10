Scorn: Horror-Titel ab sofort für die PS5 erhältlich – Schauriger Trailer zelebriert den Launch

Nachdem „Scorn“ bereits im vergangenen Jahr für den PC und die Xbox Series X/S veröffentlicht wurde, ist der vom serbischen Studio Ebb Software entwickelte Horror-Titel ab sofort auch für die PlayStation 5 erhältlich.

Genau wie auf den anderen Plattformen wird „Scorn“ auf der PlayStation 5 in der 4K-Auflösung und in 60 Bildern die Sekunde dargestellt. Während spielerisch alles beim Alten bleibt, dürfen sich Spielerinnen und Spieler auf der PlayStation 5 zudem über eine Unterstützung des DualSense-Controllers freuen.

Laut einer offiziellen Pressemitteilung von Ebb Software machen die Entwickler Gebrauch vom haptischen Feedback und den adaptiven Triggern, mit denen auf der PlayStation 5 für eine besonders immersive Horror-Erfahrung gesorgt wird.

Ein Horror-Abenteuer, das für Gesprächsstoff sorgte

Auf Metacritic brachte es die PC-Version von „Scorn“ nach 76 Tests auf eine durchschnittliche Wertung von 70 Punkten. Trotz dieses überschaubaren Werts sorgt der Horror-Titel nach dem PC- und Xbox Series X/S-Release für reichlich Gesprächsstoff. Vor allem die schaurige Atmosphäre wurde dabei lobend hervorgehoben. Geteiltes Feedback gab es hingegen für die Design-Entscheidung, die Spielerinnen und Spieler in der düsteren Spielwelt in keiner Art und Weise an die Hand zu nehmen und komplett auf Hinweise zu verzichten.

Laut den Machern von Ebb Software bestand die Grundidee hinter „Scorn“ darin, euch in eine Welt zu werfen, in der ihr vor der Aufgabe besteht, euch einen Weg durch die miteinander verbundenen Gebiete zu bahnen. Da eure Ausrüstung begrenzt ist, sollte stets abgewogen werden, ob ihr die tödlichen Widersacher umgeht oder die direkte Konfrontation sucht.

„Jeder Ort besitzt ein eigenes Thema (und Geschichte), Rätsel und Charaktere, die wesentlich für den Aufbau einer stimmigen Welt sind. Im Verlauf des Spieles wirst du neue Gebiete freischalten, neue Skillsets erlernen, Waffen und verschiedene Gegenstände erhalten und versuchen, die sich dir bietenden Eindrücke zu begreifen“, so die offizielle Beschreibung.

Weitere Meldungen zu Scorn:

Anbei der offizielle Trailer zum PS5-Release von „Scorn“. Im PlayStation Store ist der Horror-Titel zum Preis von 39,99 Euro verfügbar.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Scorn.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren