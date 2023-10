Der Herr der Ringe Gollum: Führten fehlende Zeit und das Budget zum Scheitern des Projekts?

In einem ausführlichen Special gingen die Kollegen von Game Two dem Scheitern von "Der Herr der Ringe: Gollum" auf den Grund. Im Zuge des Ganzen kamen auch ausgewählte Mitarbeiter des verantwortlichen Entwicklerteams Daedalic Entertainment zu Wort.

Nach gleich mehreren Verschiebungen wurde „Der Herr der Ringe: Gollum“ im Mai dieses Jahres veröffentlicht und zog für die verantwortlichen Entwickler von Daedalic Entertainment einiges an negativen Folgen nach sich.

So entpuppte sich das Stealth-Adventure nicht nur als eines der schlechtesten Spiele des Jahres 2023. Darüber hinaus führte der Flop dazu, dass die Entwicklungsabteilung von Daedalic Entertainment komplett geschlossen wurde. In einem ausführlichen Special beleuchteten die Kollegen von Game Two die Geschehnisse rund um „Der Herr der Ringe: Gollum“ und ließen dabei ausgewählte Entwickler, die an dem Projekt beteiligt waren, zu Wort kommen.

Als eines der größten Probleme wird das überschaubare Budget genannt, das bei etwa 15 Millionen Euro und somit nur einem Bruchteil moderner Triple-A-Produktionen lag. Laut Paul Schulze, dem ehemaligen Senior-Developer und Technical-Director von Daedalic Entertainment, arbeiteten erfahrene und kompetente Entwickler, die ihr Handwerk definitiv verstehen, an „Der Herr der Ringe: Gollum“.

Angesichts des überschaubaren Budgets konnten allerdings auch diese keine Wunder vollbringen, wie Schulze ergänzte.

Es wurden offenbar Inhalte des Spiels versteckt

Weiter geht aus den Recherchen von Game Two hervor, dass aufgrund des Zeitmangels mehrere Charaktere und Zwischensequenzen, die noch nicht animiert werden konnten, einfach vor den Spielerinnen und Spielern versteckt wurden. Als Beispiel wurde eine Szene genannt, in der Gollum belauschen sollte, wie zwei wichtige Charaktere miteinander sprechen. Diese Szene wurde zwar aufgenommen, aber nie animiert.

Daher ließen die Entwickler Gollum einfach aus dem Fenster schauen und spielten eine Audioaufnahme ab, ohne die sprechenden Charaktere zu zeigen. Laut Schulze bestand die falsche Annahme der Verantwortlichen darin, zu glauben, zusätzliche Features und Inhalte realisieren zu können, indem den Entwicklern einfach etwas mehr Zeit eingeräumt wird. „Das ist unrealistisch, weil das darunter liegende Spiel das nicht unterstützt“, so Schulze weiter.

Weitere Meldungen zum Thema:

Auch das System, in dem Gollum und sein früheres Ich Smeagol darüber streiten, welche Entscheidungen als nächstes getroffen wird, konnte laut dem Bericht nie fertiggestellt werden und wurde daher kurz vor dem Release durch eine improvisierte Lösung ersetzt.

So sollte die Mechanik ursprünglich aussehen

Der ursprüngliche Plan der Entwickler sah vor, dass sich die Diskussionen zwischen Gollum und Smeagol optisch an ihren Pendants aus den Filmen orientieren und wechselnde Kameraperspektiven zeigen sollten, um uns zu verdeutlichen, welche der beiden Persönlichkeiten gerade spricht. In der finalen Version von „Der Herr der Ringe: Gollum“ blieben allerdings nicht mehr als simple Textboxen übrig, bei denen das Charaktermodell von Gollum im Hintergrund schwebte.

Kurz nach dem Release des Stealth-Adventures folgte ein offizielles Statement mit einer Entschuldigung der Entwickler, das nahtlos an die lieblose Aufmachung des Spiels anschloss und in dem sogar der englische Name des Spiels, „The Lord of the Rings: Gollum“, teilweise falsch geschrieben wurde.

Wie zwei Quellen gegenüber Game Two bestätigten, stammte die Stellungnahme allerdings nicht von Daedalic selbst. Stattdessen soll der verantwortliche Publisher Nacon diese veröffentlicht und beim Verfassen des Textes auf das KI-Programm ChatGPT gesetzt haben. Ein Schritt, über den die Entwickler offenbar nicht in Kenntnis gesetzt wurden.

Related Posts

Weitere interessante Details zum Scheitern von „Der Herr der Ringe: Gollum“ und Aussagen der Entwickler entnehmt ihr dem Special von Game Two.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Der Herr der Ringe: Gollum.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren