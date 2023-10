Spiele-Charts: Assassin’s Creed startet auch in Deutschland erfolgreich

Die neusten Spiele-Charts aus Deutschland sind da und verraten, welche Games in der vergangenen Woche im Einzelhandel am häufigsten über die Ladentische gingen.

Besonders erfolgreich war demnach Ubisofts “Assassin’s Creed Mirage”, das auf mehreren Plattformen die Führung übernehmen konnte. Auf der PS5 gelang es dem Action-Adventure sogar, “EA Sports FC 24” auf den zweiten Rang zu verweisen, während der Titel auf dem britischen Markt daran scheiterte.

Auf den Xbox Series X/S-Konsolen gelang “Assassin’s Creed Mirage” sogar eine Doppelführung, denn in den GfK-Charts werden Editions einzeln gewertet. Und auch auf der PS4 war der Titel erfolgreich, konnte sich aber nicht an “EA Sports FC 24” vorbeischlängeln.

Ubisoft gab heute erste Erfolgszahlen zu “Assassin’s Creed Mirage” bekannt und betonte, dass der Titel einen internen Rekord brechen konnte.

EA Sports FC 24 und Hogwarts Legacy auf anderen Plattformen erfolgreich

Die Spitzenplätze der Verkaufscharts auf der Xbox One gingen an “Hogwarts Legacy” und “Grand Theft Auto 5” in der Premium Edition, während “EA Sports FC 24″ und “Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück” auf der Switch dominieren konnten.

Die PC-Charts wiederum machen deutlich, dass die GfK-Charts nur sehr bedingt aussagekräftig sind, da der deutlich gewichtigere Digitalmarkt außen vor bleibt. Zweifellos ist der “Landwirtschafts-Simulator 22” sehr beliebt. Doch in den Charts der digitalen Plattformen spielen andere Titel eine gewichtigere Rolle.

Nicht in den Tabellen enthalten: „NHL 24“ konnte in den PS5-Charts auf Rang fünf einsteigen. In den PS4-Charts landete das Sportspiel in der vergangenen Woche auf Platz 6.

Deutsche Spiele-Charts der Vorwoche:

PS5:

(neu) Assassin’s Creed Mirage – Deluxe Edition (1) EA Sports FC 24 (neu) Assassin’s Creed Mirage

Xbox Series X/S:

(neu) Assassin’s Creed Mirage – Deluxe Edition (neu) Assassin’s Creed

PS4:

(1) EA Sports FC 24 (neu) Assassin’s Creed Mirage – Deluxe Edition

Xbox One:

(1) Hogwarts Legacy (2) GTA 5 – Premium Edition

Nintendo Switch:

(1) EA Sports FC 24 (neu) Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück

PC Games:

(1) Landwirtschafts-Simulator 22 – Platinum Edition (Re) Landwirtschafts-Simulator 22

Weitere Meldungen zu DE-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren