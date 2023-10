Xbox: Spiel-Aufnahmen werden bald nach 90 Tagen gelöscht

Wer auf einer der Konsolen von Microsoft spielt oder Xbox über den PC verwendet, dürfte in den letzten Tagen bereits eine Mitteilung über kommende Änderungen an den Spiel-Aufnahmen erhalten haben. Das Unternehmen plant, Clips und Screenshots bald nach 90 Tagen aus dem Xbox-Netzwerk zu löschen.

Schlechte Nachrichten für Spieler auf den Xbox-Konsolen und dem PC: Im Xbox-Netzwerk gespeicherte Spielclips und Screenshots werden bald nicht mehr auf unbestimmte Zeit gespeichert. Gemäß einer neuen Richtlinie, die am 1. Oktober 2023 in Kraft tritt, sollen neue sowie bestehende Aufnahmen nach 90 Tagen automatisch gelöscht werden, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung an seine Spieler. Die ersten Löschungen werden im Januar 2024 durchgeführt.

Clips und Screenshots werden ab Januar 2024 gelöscht

Bislang standen den Nutzern rund 10 Gigabyte an Speicherplatz im Xbox-Netzwerk für ihre Aufnahmen zur Verfügung. Diese wurden unbegrenzt gespeichert, sobald die Medien mindestens einmal manuell aufgerufen wurden. Dabei konnten die benötigten Aufrufe auch von den Spielern selbst stammen. Diese Regelung wird jedoch nun ab dem 1. Oktober 2023 nicht mehr gelten.

Allerdings haben Spieler noch immer die Möglichkeit, ihre bestehenden oder neuen Medien zu sichern. Diese können entweder über die Konsole selbst oder über einen PC auf Microsofts Cloud-Speicher OneDrive hochgeladen werden. Alternativ lassen sich Spielclips oder Screenshots auch auf ein angeschlossenes USB-Laufwerk verschieben. Dieses muss jedoch als NTFS formatiert sein. Darüber hinaus können die Medien nicht auf demselben Laufwerk gespeichert werden, auf dem die Xbox-Spiele installiert sind, da dieses eine andere Formatierung aufweist.

Spieler haben ebenfalls die Möglichkeit, OneDrive als Standardspeicherort festzulegen. Somit werden Xbox-Aufnahmen automatisch in den Cloud-Speicher hochgeladen und gehen nicht verloren. Allerdings sollte dabei beachtet werden, dass OneDrive ein Limit von 5 Gigabyte kostenlosen Speicher aufweist. Die jeweiligen Einstellungen können die Nutzer in der Aufnahmen-App vornehmen.

Quelle: Microsoft

