System Shock 2: Inklusive 4K & 120FPS – Enhanced Edition mit Trailer für PS5 bestätigt

Bereits im Jahr 2019 gaben die Entwickler der Nightdive Studios bekannt, dass an einer technisch überarbeiteten Version des 1999 veröffentlichten Shooter-Klassikers „System Shock 2“ gearbeitet wird.

Im Rahmen des neuen Indie Horror Showcase veröffentlichte Nightdive nicht nur einen neuen Trailer zur „System Shock 2: Enhanced Edition“. Darüber hinaus nutzte das Studio das Event, um neben der bereits bestätigten PC-Version Umsetzungen für die Konsolen anzukündigen. Versorgt werden dabei sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X/S.

Wie die Nightdive Studios bestätigten, wird auf allen Plattformen eine Darstellung in 120 Bildern die Sekunde bei bis zu 4K unterstützt.

Technische Verbesserungen und behobene Bugs

Weiter geht aus der offiziellen Ankündigung hervor, dass im Zuge des Remasters diverse Bugs behoben werden, mit denen das originale „System Shock 2“ aus dem Jahr 1999 zu kämpfen hatte. Eine komplett überarbeitete Grafik, neu gestaltete Zwischensequenzen, generalüberholte Waffenmodelle, zusätzliche Effekte und ein Coop-Modus runden die Neuauflage ab.

Seit den Geschehnissen des ersten Teils sind in „System Shock 2“ 42 Jahre vergangen. SHODAN und ihre Armee gnadenloser Mutanten überfielen das Raumschiff Von Braun. Ihr schlüpft in die Rolle eines Soldaten, der aus dem Kryoschlaf erwacht und kybernetische Implantate an seinem Körper vorfindet.

„Während er sich aufmacht, das schreckliche Rätsel des verlassenen Raumschiffs zu entwirren, muss er seine aufrüstbaren Soldatenfähigkeiten verfeinern und mächtige Waffen und paranormale psionische Fähigkeiten einsetzen, um die monströsen Schöpfungen von SHODAN zu überleben und ihr narzisstisches Gottkomplex zu ertragen“, heißt es in der offiziellen Beschreibung weiter.

Einen konkreten Termin bekam die „System Shock 2: Enhanced Edition“ bisher nicht spendiert. Allerdings ist im frisch veröffentlichten Trailer die Rede davon, dass das Remaster schon „bald“ veröffentlicht werden soll.

Zudem liefert euch der angehängte Trailer neue Eindrücke aus dem Remaster und verdeutlicht, was grafisch wie spielerisch geboten wird.

