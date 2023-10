Dead Space 3: Autor würde heute fast alles anders machen

Chuck Beaver ist der Autor und Co-Producer von "Dead Space 3". In einem Podcast teilte er neulich mit, dass er die Hauptgeschichte des umstrittenen Ablegers heute komplett neu erzählen würde.

In einem zweistündigen Video auf YouTube sprach Chuck Beaver ausführlich über die Handlung der „Dead Space“-Reihe. Der Autor und Produzent war an allen drei Original-Ablegern beteiligt.

Hier teilte Beaver unter anderem mit: Wenn er die Chance hätte, würde er Teil drei fast komplett neu gestalten.

Dabei bezieht er sich vor allem auf die Story. Den Hintergrund würde er zwar beibehalten, aber die wesentliche Geschichte völlig neu erzählen. Ellie Langford würde wieder vorkommen, jedoch in einer anderen Beziehung zu Isaac Clarke stehen. Dadurch könnte sich die Geschichte stärker auf den Protagonisten fokussieren. Die Koop-Mechaniken würden trotzdem bestehen bleiben, um zu zeigen, wie unterschiedlich die Ansichten der beiden Figuren sind.

Ein weiteres Horrorspiel war nicht erlaubt

Beaver machte zudem klar, dass dem Team „von Anfang an nicht erlaubt war“, einen weiteren Horror-Titel zu entwickeln. Der Plan war eindeutig, in andere Genres zu expandieren. Die Spieler bemerkten das am actionreichen Gameplay.

Das Ergebnis war allerdings enttäuschend. All diese Entscheidungen haben nämlich im Endeffekt kein neues Publikum generiert und dazu noch das alte vergrault.

Zumindest von den Pressewertungen her befindet sich „Dead Space 3“ im grünen Bereich. Mit 78 Metascore-Punkten konnte der Action-Horror-Shooter aber nicht mehr mit den beiden Vorgängern mithalten. So kam der erste Ableger auf 89 Punkte, der zweite auf 90 Punkte. Das Remake aus dem diesjährigen Januar schaffte es übrigens wie das Original auf 89 Punkte.

Ob nach dem gelungenen Remake von Teil eins weitere Neuauflagen erfolgen? Kann gut sein. Im oben verlinkten Artikel berichteten wir über eine Umfrage von EA, in der die Fans nach Remakes zu den Nachfolgern befragt wurden. Der Komponist der Reihe setzte sich wiederum für „Dead Space 4“ ein.

