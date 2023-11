Bungie: Destiny-Entwickler meldet sich nach Entlassungen zu Wort

Bungie hat sich in einem offenen Brief an die Spieler gewandt, nachdem der Entwickler in dieser Woche einen Teil der Mitarbeiter entlassen musste. Vorrangig geht es im Statement aber um die Zukunft von "The Final Shape" - der finalen "Destiny 2"-Erweiterung.

Bei Bungie kam es in dieser Woche zu einer Reihe von Entlassungen. Rund acht Prozent der Mitarbeiter – etwa 100 Personen – traf es laut Bloomberg. Einige Tage, nachdem die Entlassungen publik wurden, meldete sich das Studio hinter “Destiny” zu Wort und sorgte für eine erste Erklärung.

Laut Bungie sei es “eine der schwierigsten Wochen in der Geschichte” des Studios. Man habe sich von Leuten getrennt, die „wir respektieren und bewundern“.

“Wir haben diese Woche damit verbracht, uns gegenseitig zu unterstützen, sowohl diejenigen, die noch im Studio sind, als auch Freunde und Kollegen, die nicht mehr da sind“, so Bungie.

The Final Shape soll zu einem unvergesslichen Erlebnis werden

Der größte Teil der auf der offiziellen Webseite veröffentlichten Botschaft an die Fans widmet sich allerdings der weiteren Entwicklung. So betont das Studio, dass die Bedenken der Spieler bezüglich der letzten großen “Destiny”-Erweiterung erhört wurden und Bungie darauf aufbauend das Ziel verfolgt, “The Final Shape” zu einem unvergesslichen “Destiny”-Erlebnis zu machen.

Bungie sei sich im Klaren darüber, dass viel Vertrauen verloren wurde. “Destiny muss überraschen und begeistern. Das haben wir nicht oft genug getan und das wird sich ändern”, so das Studio weiter.

Der Weg sei daher klar: “Wir wollen etwas erschaffen, das neben den besten Spielen, die wir je gemacht haben, angesehen wird – ein passender Höhepunkt, der die Reise ehrt, die wir in den letzten zehn Jahren gemeinsam unternommen haben.”

Die Erweiterungen “Forsaken”, “The Witch Queen” und “The Taken King” seien Vorbilder, denen Bungie gerecht werden möchte.

“Wir sind fest entschlossen, eure Erwartungen an The Final Shape zu übertreffen. In Destiny 2 arbeiten mehr als 650 engagierte Teammitglieder mit all ihrer Energie und ihrem Fachwissen daran, diesen epischen Moment und die nachfolgenden Episoden zu schaffen”, so das abschließende Statement. Weitere Informationen sollen in den kommenden Wochen folgen.

Auch wenn Bungie betont, dass sich um die entlassenen Mitarbeiter gekümmert wurde, werfen vorangegangene Berichte ein sehr negatives Licht auf die Maßnahmen. So gingen die Kündigungen offenbar mit dem Verlust nicht übertragener Bungie-Anteile einher, die an das Unternehmen zurückfallen.

Ebenso wurden die Entlassungen dem Vernehmen nach so gelegt, dass Bungie abgesehen von der Gesundheitsfürsorge nur noch einen Tag Sozialleistungen zahlen musste. Weitere Einzelheiten dazu sind in dieser Meldung zusammengefasst.

