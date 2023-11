Project 007: Mehr Daniel Craig als Roger Moore und die ultimative Spionage-Fantasie

Im Interview mit den britischen Kollegen der EDGE sprach IO Interactive-CEO Hakan Abran über das vor rund drei Jahren angekündigte „Project 007“.

Auch wenn weiterhin unklar ist, wann mit der offiziellen Enthüllung beziehungsweise Präsentation des ambitionierten Projekts zu rechnen ist, verlor Abran zumindest ein paar Worte zur kreativen Vision der Entwickler. Laut dem CEO von IO Interactive verfolgt das verantwortliche Team nicht weniger als das Ziel, uns die „ultimative Spionage-Fantasie“ zu liefern.

Weiter führte Abran aus, dass sich „Project 007“ mehr nach den Filmen mit Daniel Craig als nach den Bond-Streifen mit Roger Moore anfühlen wird. In diesem Zusammenhang muss allerdings noch einmal darauf hingewiesen werden, dass der James Bond-Titel von IO Interactive auf keinem der Filme basiert.

Stattdessen versprechen die „Hitman“-Macher eine komplett neue Geschichte mit einem „eigenen digitalen James Bond, der von den Filmen inspiriert ist“.

Spielerfahrung wohl etwas linearer als in Hitman

Wie Abran ergänzte, setzen die Entwickler in „Project 007“ auf mehr geskriptete Elemente, als es beispielsweise in den letzten „Hitman“-Titeln der Fall war. Dies dürfte darauf hindeuten, dass es im nächsten großen Titel von IO Interactive etwas linearer zugeht als noch in den letzten Abenteuern von Agent 47.

Zudem deutete der Verweis auf die „Spionage-Fantasie“ laut der EDGE an, dass es in „Project 007“ mehr auf den Einsatz klassischer Spionage-Gadgets und im Vergleich mit der „Hitman“-Reihe weniger auf das Töten von Gegnern ankommen wird. Wann wir endlich mit ersten handfesten Eindrücken zu „Project 007“ rechnen dürfen, verriet IO Interactives CEO leider nicht.

Da der neue James Bond-Titel möglicherweise erst für einen Release im Geschäftsjahr 2025/2026 (1. April 2025 – 31. März 2026) vorgesehen ist, müssen wir uns unter Umständen aber noch eine Weile in Geduld üben.

„Project 007“ befindet sich aller Voraussicht nach für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

