PS4 & PS5: Neuerscheinungen im November in der Übersicht

Ein neuer Monat hat begonnen und damit stehen mehrere frische PlayStation 4- und PlayStation 5-Spiele ihren Weg in den deutschen Handel. Um welche Titel es sich dabei genau handelt, verraten wir euch in unserer Übersicht.

Der November hat begonnen und natürlich dürfen sich Gaming-Fans auch in diesem Monat wieder auf allerlei Neuveröffentlichungen für PS4 und PS5 freuen. Insgesamt finden im November wieder mehr als zwei Dutzend neue Spiele sowie große DLCs ihren Weg in den hiesigen Handel. Einige Highlights, auf die ihr euch in den nächsten Tagen und Wochen freuen dürft, stellen wir euch nachfolgend in unserer Monatsübersicht vor.

Blasphemous 2 (PS4, PS5)

Release: 2. November 2023

Als Büßer erwacht ihr in einem euch fremden Land und müsst erneut versuchen, dem schier endlosen Kreislauf aus Leben, Tod und Wiederauferstehung zu entfliehen. Um dieses Ziel zu erreichen, müsst ihr diese neue Welt erkunden und ihre Geheimnisse enthüllen. Das wird natürlich kein gemütlicher Spaziergang, denn zahllose Monster stellen sich euch entgegen und gefährliche Bossgegner lauern in der Dunkelheit auf ihre Chance, den Büßer zu zerfetzen.

Mit „Blasphemous 2“ erwartet euch die Fortsetzung zum gefeierten Indie-Hit aus dem Jahre 2019. Gegenüber dem Originalspiel haben die Entwickler einige Neuerungen eingeführt, mit denen ihr noch mehr Möglichkeiten im Kampf gegen eure Feinde bekommt. Nun ist es zum Beispiel möglich, eure Basis-Skills anzupassen und neue Waffen sowie Gefahren dürfen selbstverständlich nicht fehlen. Seid ihr stark genug, um zu bestehen?

RoboCop: Rogue City (PS5)

Release: 2. November 2023

Die US-Metropole Detroit wird einmal mehr von einer ganzen Reihe von Verbrechen erschüttert. Als wäre das noch nicht genug, scheint zudem eine neue Gefahr ihren großen Auftritt vorzubereiten. RoboCop muss erneut hinausziehen, um auf den Straßen seiner Stadt für Recht und Ordnung zu sorgen, mit allen notwendigen Mitteln.

Die Handlung des Ego-Shooters „RoboCop: Rogue City“ spielt zeitlich zwischen Teil 2 und 3 der Kultfilmreihe und holt mit Peter Weller sogar den Originaldarsteller des Charakters zurück. Als RoboCop steht euch natürlich ein stattliches Waffenarsenal zur Verfügung, genauer dürft ihr über 20 Argumentationsverstärker einsetzen inklusive der Auto-9. Zudem versprechen die Entwickler, dass ihr eure Entscheidungen während der Missionen gut überlegen solltet, denn diese können Einfluss auf deren weiteren Verlauf haben.

EA Sports WRC (PS5)

Release: 3. November 2023

Mit „EA Sports WRC“ kommen im November auch Fans des Rallye-Rennsports auf ihre Kosten. Im Moments-Modus erhaltet ihr die Gelegenheit, die Ereignisse der jüngeren Vergangenheit zu verändern und so eure eigenen Erfolgsgeschichte zu schreiben. Alternativ könnt ihr natürlich auch im Karriere-Modus eure ganz eigene Geschichte verwirklichen und dabei hinter dem Steuer echter Rennwagen Platz nehmen und über lizenzierte Strecken heizen.

Eure Fähigkeiten dürft ihr unter anderem auf bekannten Kursen in Monte Carlo, Portugal, Kenia und Japan beweisen. Dank einer weiterentwickelten Version von Codemasters hauseigenem Multi-Oberflächen-Handling-Modell soll dies übrigens realistischer denn je ausfallen. Mit über 70 Fahrzeugen bietet Spiel zudem den bisher umfangreichsten Fuhrpark der Reihe.

Wie uns das Rennspiel gefallen hat, könnt ihr in unserem Vorschau-Artikel nachlesen.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PS4, PS5)

Release: 9. November 2023

Um seine Familie zu beschützen, hat der legendäre Ex-Yakuza Kazuma Kiryu seinen eigenen Tod vorgetäuscht und ist untergetaucht. Nun ist er ein Mann ohne Namen, doch als plötzlich eine mysteriöse Person versucht, ihn aus der Reserve zu locken, muss Kazuma noch einmal aktiv werden. Diesmal verschlägt es Fanliebling Kazuma in „Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name“ auf ein riesiges Containerschiff, das in der Bucht vor Osaka liegt.

Darauf befindet sich gewissermaßen eine kleine Stadt und in deren Zentrum ist eine Arena, in der unser Protagonist unter dem Decknamen „Joryu“ mehr als einmal seine kämpferischen Fähigkeiten beweisen muss. In den Scharmützeln mit verschiedenen Gegnern kann Kazuma unterschiedliche Kampfstile nutzen, um seine Feinde in die Knie zu zwingen. Zudem warten allerlei weitere Aktivitäten auf euch, etwa Karaoke oder ein Hostessen-Club.

Call of Duty: Modern Warfare 3 (PS4, PS5)

Release: 10. November 2023

Die Handlung von „Call of Duty: Modern Warfare 3“ ist eine direkte Fortsetzung des letzten Ablegers der erfolgreichen Ego-Shooter-Reihe. Darin muss Captain Price mit seiner Task Force 141 Jagd auf den gefährlichen Kriminellen Makarov und seine Konni-Gruppe machen. Ob sie dem Verbrecher und seiner Crew wirklich das Handwerk legen können?

Mit „Modern Warfare 3“ erwartet uns zweifelsohne die größte Neuveröffentlichung im November. In der bereits verfügbaren Story-Kampagne versprechen die Entwickler neben einer packenden Handlung vor allem deutlich größere Handlungsfreiheiten und zwar in den neuen Open Combat Missions. Darüber hinaus sind selbstverständlich wieder der beliebte Zombie-Modus sowie der Multiplayer mit einigen Old-School-Maps mit an Bord.

Falls ihr mehr über die Story, Bösewicht Makarov und die Open Combat Missionen erfahren möchtet, lest euch gerne unser Interview zum Ego-Shooter-Game mit zwei Verantwortlichen des Entwicklerstudios durch.

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS (PS4, PS5)

Release: 17. November 2023

Dem „Naruto“-Universum steht nach dem letzten Weltkrieg eine neue Bedrohung bevor und sogar ein weiterer Krieg droht! Verantwortlich hierfür scheint ein neuer Bösewicht namens Merz zu sein, der die Welt ins Chaos stürzen will. Naruto, sein Sohn Boruto und ihre Freunde dürften somit alle Hände voll zu tun zu haben, wenn sie den drohenden gewaltigen Konflikt noch irgendwie abwenden wollen. Wird ihnen das gelingen?

„Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS“ ist bereits der achte Ableger der gefeierten Prügelspiel-Franchise, der unter anderem einen Special Story-Modus bieten wird. In diesem könnt ihr eine komplett neue Handlung erleben, die eigens für das Game geschrieben wurde. Darüber hinaus dürft ihr bekannte Ereignisse der Anime-Vorlage nachspielen und mit über 130 Charakteren in den Kampf stürzen und das sogar erstmals mit einer deutsche Synchronisation!

Auf der Animagic 2023 konnten wir den Anime-Prügler bereits anspielen und wie uns das gefallen hat, könnt ihr in unserem Preview-Artikel nachlesen.

Persona 5 Tactica (PS4, PS5)

Release: 17. November 2023

Nach einem merkwürdigen Zwischenfall landen die Phantomdiebe an einem mysteriösen Ort, dessen Bewohner unter der Herrschaft eines Tyrannen leiden. Auch unsere Helden befinden sich schon kurz nach ihrer Ankunft in großer Gefahr, doch die Rebellin Erina eilt ihnen zu Hilfe. Im Gegenzug bietet sie den Dieben ein besonderes Angebot an, doch worum kann es sich dabei handeln und werden sie sich wirklich darauf einlassen?

„Persona 5 Tactica“ ist das neueste Spin-off des gefeierten JRPG-Hits aus dem Hause Atlus und bietet. Diesmal stehen, wie der Titel bereits andeutet, besonders taktische zugbasierte Kämpfe im Mittelpunkt. Um diese erfolgreich bestehen zu können, dürft ihr euch ein Dreamteam aus verschiedenen bekannten Charakteren zusammenbasteln. Zudem versprechen die Entwickler eine brandneue und mitreißende Story im „Persona“-Universum.

Weitere Neuerscheinungen im November:

Star Trek Online: Incursion (Release: 1. November 2023)

Achilles: Legends Untold (Release: 2. November 2023)

The Talos Principle 2 (Release: 2. November 2023)

Football Manager 2024 (Release: 6. November 2023)

Double Dragon Advance & Super Double Dragon (Release: beide am 9. November 2023)

Tales of Arise ‘Beyond the Dawn’ (Release: 9. November 2023)

The Walking Dead: Destinies (Release: 17. November 2023)

Tiger Blade (Release: 17. November 2023)

Gangs of Sherwood (Release: 30. November 2023)

Werdet ihr euch eines der neuen PS4-/PS5-Spiele im November holen?

