Christmas Massacre: Low-Poly-Horrorspiel darf nur auf Sonys Konsolen erscheinen

Das skurrile Slasher-Horrorspiel „Christmas Massacre“ wurde von Puppet Combo entwickelt und ist bereits seit Dezember 2021 für PC erhältlich. Es orientiert sich an alten Retro-Spielen der 80er Jahre und erinnert grafisch sehr an die erste Playstation.

Ihr spielt den als Weihnachtsmann verkleideten Larry, der von seinem Weihnachtsbaum den Auftrag bekommen hat, einfach alle zu töten. Das Gameplay ist dabei eine Mischung aus Slasher- und Stealth-Abenteuer. Man schließt Level ab, indem man alle tötet, ohne dabei geschnappt zu werden. Dafür gibt es alle erdenklichen Waffen als Hilfsmittel.

Das Konzept des Spiels ist also recht simpel: töten, töten, töten und Rache nehmen an allen, die Larry während seiner Schulzeit das Leben schwer gemacht haben. Natürlich inszeniert mit den schönsten Gore-Effekten, die man auf der PS1 eben so umsetzen konnte.

Microsoft und Nintendo verbieten Veröffentlichung auf ihren Konsolen

Diese stumpf-brutale Neuinterpretation von Weihnachten ist für zwei der drei führenden Konsolenhersteller wohl zu übertrieben. Sowohl Microsoft als auch Nintendo verbieten eine Veröffentlichung des Spiels auf Xbox bzw. Nintendo Switch, wie die Entwickler auf „X“ (ehemals Twitter) verlauten lassen. Nur Sony hat das Okay für die Umsetzung gegeben, weswegen „Christmas Massacre“ konsolenexklusiv für PS5 und PS4 erscheinen wird.

Immerhin wurde das blutige Horrorabenteuer auf Steam durchaus positiv aufgenommen. Viele Spieler hatten augenscheinlich Spaß mit dem stumpfen Morden und Schleichen. Wer das Ganze auf seiner Sony-Konsole selbst erleben möchte, kann das ab dem 17. November tun. Dann erscheint „Christmas Massacre“ für 9,99 Euro im PS Store. Den Playstation-Announcement-Trailer könnt ihr nachfolgend starten.

