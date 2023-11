PS4 & PS5: Mehr als 130 Wochenendangebote im PlayStation Store

Sony hat zum Wochenende einige Deals freigeschaltet, die im PlayStation Store in Anspruch genommen werden können. Im Preis reduziert wurden mehrere Spiele, darunter besondere Editions mit zusätzlichen Inhalten.

Dazu gehört die Digital Deluxe Edition von „Hogwarts Legacy“. Sie kann für 50,99 statt 84,99 Euro gekauft werden, was dem bisherigen Bestpreis im PlayStation Store entspricht. Ob der Kauf von „PayDay 3“ nach dem Launch-Debakel und einem Metascore von 67 lohnt, sei dahingestellt. Doch auch der Shooter ist im Angebot. Die Silver Edition gibt es im Rahmen des Sales für 59,99 statt 69,99 Euro.

„Dying Light 2“ ist in der Deluxe Edition für 44,99 Euro im Angebot, was einem 50-Prozent-Rabatt entspricht. Dieser Preis wurde allerdings schon in mehreren vorherigen Sales erreicht, sodass der Betrag nicht ungewöhnlich ist.

Metro- und A Plague Tale-Bundles im Sale

Das „Metro Saga Bundle“ bestehend aus „Metro 2033 Redux“, „Metro: Last Light Redux“ und „Metro Exodus Gold Edition“ ist ebenfalls ein Bestandteil des Weekend-Sales und kann zum Preis von 11,99 statt 59,99 Euro auf die Konsole geholt werden. Doch auch hier handelt es sich um einen regelmäßig gültigen Betrag. Zuvor war er bis Mitte Oktober gültig.

Ebenfalls als Bundle werden die beiden „A Plague Tale“-Spiele verkauft. Der Preis sinkt zeitweise von 79,99 Euro auf 47,99 Euro. „Wo Long: Fallen Dynasty“ kann für 46,89 statt 69,99 Euro mitgenommen werden. Der Season Pass des Spiels ist für 18,74 statt 24,99 Euro dabei. Die Digital Deluxe Edition kostet im Rahmen des Weekend-Sales 63,64 statt 94,99 Euro.

„Burnout Paradise Remastered“ ist mit einem Preis von 4,99 Euro vertreten, was einem Rabatt in Höhe von 75 Prozent entspricht. Der gleiche Rabatt gilt für die „Need for Speed Rivals: Complete Edition“. Hier werden aufgrund des höheren Ausgangspreises allerdings 9,99 Euro fällig.

Zu den weiteren Bestandteilen des Sales gehören unter anderem Editions von „Borderlands 3“, Inhalte für „Snow Runner“, der Rockstar-Dauerseller „Grand Theft Auto 5“ sowie die „King’s Bounty II Lord’s Edition“, die für 6,74 statt 44,99 Euro den Besitzer wechselt.

Die Komplettübersicht über die Wochenendangebote mit mehr als 130 Deals kann im PlayStation Store geöffnet werden.

Auch die neusten PlayStation Plus-Spiele stehen seit dieser Woche zum Download bereit. Dabei handelt es sich um die Essential-Neuzugänge für den Monat November. Die Ankündigungen für Extra und Premium erfolgen in der kommenden Woche.

