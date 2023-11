EA Sports FC 24: Kurz nach Launch schon 43 Prozent günstiger

“EA Sports FC 24” stieg in der Launchwoche Ende September 2023 direkt auf dem ersten Platz vieler Verkaufscharts ein. Doch auch beim neusten Fußballspiel aus dem Hause Electronic Arts zahlt sich eine etwas längere Wartezeit aus.

Rund sechs Wochen nach dem Release von “EA Sports FC 24” gibt es das Fußballspiel bei Media Markt bereits 43 Prozent günstiger zum Preis von 45 Euro. Für diesen Betrag können die Versionen für PS5, PS4 und Xbox gekauft werden. Die Switch-Version ist für 35 Euro im Sale.

Zum Angebot:

“EA Sports FC 24” kam am 29. September 2023 für Konsolen und PC auf den Markt. Seit dem Wegfall der FIFA-Lizenz ist es der erste Teil, der unter dem neuen Namen veröffentlicht wurde.

Der Metascore pendelte sich bei einem Wert von 75 ein. Deutlich weniger zufrieden sind die Spieler, was zu einem User-Score von 2,5 führte.

Test: EA Sports FC 24 auch ohne FIFA-Lizenz top?

EA Sports FC 24 im Black Week-Angebot

“EA Sports FC 24” ist Teil der Black Week von Media Markt, die anlässlich des Black Fridays gestartet wurde. Die Verkaufsaktion erstreckt sich über verschiedene Kategorien, darunter Game & VR, Smartphones, TV & Beamer, Smartphones und viele weitere Produkte.

Auch das PS5-Bundle mit “Call of Duty: Modern Warfare 3”, das händlerübergreifend zum Preis von 499,99 Euro verkauft wird, ist in der Aktion von Media Markt gelistet. Nachfolgend gelangt ihr direkt zur Übersichtsseite:

Auch auf anderen Verkaufsplattformen werden in den nächsten Tagen ähnliche Preisaktionen veranstaltet. Was PlayStation in diesem Jahr zu bieten hat, verriet in der vergangenen Woche der spanische PlayStation Blog, der einen besonders hohen PS5-Rabatt erwähnt.

