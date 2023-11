Assassin’s Creed Mirage: Community-Wünsche bezüglich New Game Plus werden erhört

Seit dem Release des Stealth-Action-Adventures Anfang Oktober setzen sich die Spielerinnen und Spieler von „Assassin’s Creed Mirage“ für einen New Game Plus-Modus ein.

Wie Ubisoft bekannt gab, werden die Entwickler von Ubisoft Bordeaux diesem Wunsch nachkommen und den New Game Plus-Modus in den nächsten Wochen nachreichen. Einen konkreten Termin nannten die Verantwortlichen bislang allerdings nicht. Stattdessen spricht der Publisher lediglich davon, dass New Game Plus im Dezember mit einem kostenlosen Update den Weg in „Assassin’s Creed Mirage“ findet.

Selbiges gilt für einen Permadeath-Modus. Dieser wird in allen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung stehen und sich an Spielerinnen und Spieler richten, die auf der Suche nach einer besonderen Herausforderung sind.

Segnet der Protagonist Basim Ibn Ishaq hier das Zeitliche, ist das Abenteuer vorbei und muss von vorne begonnen werden.

Des Weiteren verspricht Ubisoft im Zuge der Ankündigung, dass das Unternehmen in Kürze weitere Details zu den New Game Plus- und Permadeath-Modi veröffentlicht. Diese findet ihr zeitnah natürlich auch bei uns. „Assassin’s Creed Mirage“ orientiert sich spielerisch wieder mehr an den Wurzeln der beliebten Serie und verfrachtet uns in das alte Bagdad.

Wir erleben die Geschichte des ehemaligen Straßendiebs Basim Ibn Ishaq. Eines schicksalsträchtigen Tages kommt Basim mit der Bruderschaft der Assassinen in Kontakt. Anschließend bildet die Gilde Basim zu einem vollwertigen Assassinen aus. Dies versetzt ihn in die Lage, bei seinen Attentaten Gebrauch von seinem neu erlernten Geschick und unterschiedlichen Gadgets zu machen.

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern verzichtet „Assassin’s Creed Mirage“ auf große und offene Rollenspielwelten. Stattdessen wartet ein klassisches Stealth-Action-Adventure in einer kompakten Spielwelt. Auch spielerisch nimmt „Mirage“ Abstand von seinen Vorgängern. Viel mehr konzentriert sich der Titel auf das, was die Reihe einst auszeichnete: Die Planung und Durchführung von Attentaten.

„Assassin’s Creed Mirage“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

We hear you: New Game + mode for Assassin’s Creed Mirage will be available in a free update this December.

And for the expert Assassins, along with NG+ will come an optional permadeath mode also available across all difficulties!

More details to come soon. pic.twitter.com/Uwq23pK8mY

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) November 15, 2023