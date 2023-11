Shadow Gambit – The Cursed Crew: Erhält vor Schließung des Studios noch 2 DLCs

Im letzten August kündigte der Münchener Entwickler Mimimi Games seine Schließung an. Bevor alle Lichter ausgehen, soll sein letztes Spiel "Shadow Gambit: The Cursed Crew" jedoch noch zwei Erweiterungen erhalten.

Nach dem Release von „Shadow Gambit: The Cursed Crew“ kündigte der Münchner Entwickler Mimimi Games im letzten August seine endgültige Schließung an. Als Grund nannte das Studio, dass die Arbeit an immer ehrgeizigeren Spielen in den letzten 15 Jahren ihren Tribut gefordert habe.

Das Piratenabenteuer „Shadow Gambit: The Cursed Crew“ sollte jedoch weiter unterstützt werden. Nun kündigte der Entwickler an, dass das Spiel gleich zwei DLCs erhalten wird.

Zwei DLCs erscheinen am gleichen Tag

Im vergangenen August kündigte das Team von Mimimi Games nicht nur seine Schließung an. Die Entwickler verrieten auch, dass sie noch an weiteren Inhalten für „Shadow Gambit: The Cursed Crew“ arbeiten würden. Wie sich herausstellt, sind daraus gleich zwei DLCs geworden, von denen jede den Spielern „mehrere Stunden“ an neuem Content bringen soll. Die DLCs werden zeitgleich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC am 6. Dezember 2023 erscheinen.

Laut Mimimi sollen sich beide Pakete nahtlos in das Hauptspiel einfügen. Jeder DLC soll zudem jeweils einen neuen Charakter mit einzigartigen übernatürlichen Kräften bieten, der sich der eigenen verfluchten Piratencrew anschließt. Dazu gibt es in jedem Pack eine neue unerforschte magische Insel sowie eine neue Story-Kampagne mit jeweils sechs neuen Missionen. Die DLC-Charaktere sollen zudem für fast alle Missionen des Hauptspiels verfügbar sein.

Die Mitbegründer von Mimimi Games, Dominik Abé und Johannes Roth, erklärten das Aus für das Studio damit, dass die Entscheidung auf finanziellen Druck und Arbeitsstress zurückzuführen sei. „Als Gründer und Geschäftsführer fanden wir es zunehmend schwieriger, ein Gleichgewicht zwischen der Erfüllung interner Erwartungen an das Studio und der Verfügbarkeit für unsere jungen Familien zu finden“, so Abé und Roth. „Die Erfüllung unserer Ziele in Bezug auf Qualität, Unternehmenskultur und Management erfordert ein konstantes Maß an Energie, das wir einfach nicht mehr aufbringen können.“

