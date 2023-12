Lords of the Fallen: Update 1.1.362 mit zahlreichen Anpassungen steht bereit – Changelog

Lords of the Fallen:

Weiter geht es mit den Updates zum düsteren Rollenspiel "Lords of the Fallen". Ab sofort steht der Patch 1.1.362, der ein weiteres Mal zahlreiche Anpassungen mit sich bringt. Diese betreffen den Multiplayer, das Verhalten der Gegner und die allgemeine Performance.

Unter der Versionsbezeichnung 1.1.362 veröffentlichten die Entwickler von Hexworks den nächsten großen Patch zum Rollenspiel „Lords of the Fallen“. Ein weiteres Mal werden zahlreiche Anpassungen vorgenommen.

Offiziellen Angaben zufolge soll das neueste Update in diversen Bereichen des Spiels für eine bessere Performance sorgen. Des Weiteren nahmen sich die Entwickler des Gegnerverhaltens an. Zu den Änderungen an der Gegner-KI heißt es: „KI-Anpassungen, um einige feindliche Aktionen konsistenter und vorhersehbarer zu machen, sodass Sie ihre Bewegungen besser lesen und anschließend darauf reagieren können, um ein zufriedenstellenderes Kampferlebnis zu erzielen.“

Auch die Spielererfahrung im kooperativen Multiplayer wurde mit dem Update 1.1.362 weiter optimiert. Hier nahmen die Entwickler von Hexworks Anpassungen am Ping und dem allgemeinen Matchmaking vor.

Hinzukommen Fehlerbehebungen, kleinere Änderungen im Bereich des Level-Designs und eine verbesserte Kameraführung in ausgewählten Bereichen der Spielwelt.

Alle weiteren Details zum neuen Update von „Lords of the Fallen“, liefert der offizielle Changelog, den ihr hier findet.

CI Games verfolgt große Ziele

In gerade einmal zehn Tagen nach dem offiziellen Release gelang es CI Games und Hexworks, eine Million Kopien des Rollenspiels zu verkaufen. Damit soll es allerdings noch lange nicht getan sein. Stattdessen soll sich „Lords of the Fallen“ in den nächsten Jahren weiter auf einem soliden Niveau verkaufen.

„Lords of The Fallen ist eine unserer wichtigsten Marken, die wir entwickeln möchten. Unser derzeit ehrgeiziges Ziel ist es, in den nächsten Jahren einen gemeldeten Nettoumsatz von 100 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf dieses Titels zu erzielen“, kommentierte Marek Tyminski, der CEO von CI Games, die Pläne des Publishers.

Wie Ende Oktober bestätigt wurde, entwickelte sich „Lords of the Fallen“ mit einem Budget in Höhe von 66,6 Millionen US-Dollar zum teuersten Projekt in der Geschichte von CI Games. Wie sich das Budget auf die Produktionskosten, den Vertrieb und das Marketing verteilen, verraten wir euch hier.

„Lords of the Fallen“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

