PlayStation: Nutzer auf PS5 und PS4 werden gebannt und keiner weiß warum

In den sozialen Medien berichten seit Montag einige Nutzer davon, dass ihre PlayStation 5 und PlayStation 4 dauerhaft aus dem PlayStation Network gebannt wurden. Warum dies so ist, kann derzeit anscheinend noch niemand beantworten.

Ein Schock für einige Nutzer auf PlayStation 5 und PlayStation 4: Seit Montag berichten einige Spieler in den sozialen Medien, dass ihre Konsolen dauerhaft aus dem PlayStation Network verbannt wurden. So sollen viele von ihnen die Nachricht erhalten haben, dass ihr Konto aufgrund von Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen des PlayStation Network und die Nutzungsvereinbarungen gesperrt wurde.

Allerdings handelt es sich bei diesem Bann anscheinend nicht um vereinzelte Nutzer, sondern um eine ganze Welle an Spielern, die alle behaupten, dass sie nicht wissen würden, warum sie gesperrt wurden.

Sony hat sich noch nicht offiziell zu dem Problem gemeldet

In den sozialen Medien meldeten sich in den vergangenen Stunden einige verzweifelte Nutzer, die ihre Mitspieler um Hilfe baten. Sie wären ohne Vorwarnung aus dem PlayStation Network gebannt worden. Dies soll sowohl Nutzer auf der PlayStation 5 als auch auf der PlayStation 4 betreffen. „Dieses Konto ist aufgrund von Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen des PlayStation Network und die Nutzungsvereinbarung dauerhaft vom PlayStation Network gesperrt“, hieß es in der Nachricht, die viele der betroffenen Spieler anscheinend beim Aufrufen ihres Kontos begrüßte.

Vom Kundenservice gab es bislang angeblich noch keine eindeutige Aussage. Ein Nutzer berichtet, er habe sich an den Kundendienst gewandt, der ihm sagte, er könne nichts tun und er solle sich einfach einen neuen Account erstellen. Andere Spieler auf Reddit berichten davon, dass der Customer Service sie darauf hinwies, dass es sich dabei um ein weitläufiges Problem handeln würde, von dem viele Nutzer betroffen seien. Die Spieler sollten auf die offizielle Ankündigung von Sony warten, in der mitgeteilt wird, wie der Fehler wieder behoben werden kann. Währenddessen geben viele Spieler an, dass sie auf heißen Kohlen sitzen, da sie sich nichts zu Schulden kommen ließen, aber trotzdem von ihren digitalen Spielen ausgeschlossen wurden.

Derzeit werden in den USA zudem alle Discovery TV-Serien aus dem PlayStation Store entfernt. Dies betrifft auch digitale Güter, die die Nutzer selbst gekauft haben. Im letzten Jahr gab es einen solchen Fall bereits in Deutschland und Österreich. Damals wurden Serien und Spielfilme von Studio Canal aus dem Store entfernt.

