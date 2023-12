The Last of Us: TV-Serie für Golden Globes 2024 nominiert

The Last of Us:

"The Last of Us" konnte in diesem Jahr auch als TV-Serie durchstarten, was der Produktion drei Nominierungen für die Golden Globes 2024 bescherte. Überzeugen konnte unter anderem die Leistung der beiden Hauptdarsteller.

"Th Last of Us" konnte auch als TV-Serie überzeugen. Eine zweite Staffel folgt 2025.

Videospielmarken erobern zunehmend die Kinoleinwand und machen auch auf dem TV eine gute Figur. Als herausragendes Beispiel kann die TV-Serie “The Last of Us” genannt werden, die auf der gleichnamigen Videospielvorlage von Naughty Dog basiert.

Die Adaption von Craig Mazin und Neil Druckmann feierte im Januar 2023 mit der ersten Folge Premiere. Hierzulande erfolgte die Ausstrahlung der HBO-Serie über den Sky-Streaming-Dienst WOW.

The Last of Us mit drei Nominierungen

Fans und Kritiker waren von “The Last of Us” gleichermaßen angetan. Und im Rahmen der 81. Golden Globe Awards könnte die erste Staffel weitere Auszeichnungen erhalten.

Zu den drei Nominierungen von “The Last of Us” gehören:

Beste TV-Serie – Drama

Beste Leistung einer weiblichen Darstellerin in einer Fernsehserie – Drama

Beste Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Fernsehserie – Drama

Die Nominierungen für die besten Leistungen der Darsteller gingen an Bella Ramsey und Pedro Pascal, die in der TV-Serie die Hauptfiguren Ellie und Joel verkörpern.

Zweite The Last of Us-Staffel folgt 2025

Auf eine Fortsetzung der Serie können sich Fans fest einstellen, auch wenn die Dreharbeiten kürzlich ein wenig nach hinten geschoben wurden. Auslöser war der reichlich gefüllte Terminkalender von Joel-Darsteller Pedro Pascal.

Einen genauen Termin gibt es für die zweite Staffel von „The Last of Us“ bisher nicht. Mit einem Video machte der Streamingdienst Max aber kürzlich deutlich, dass weiterhin an einer Premiere im Jahr 2025 festgehalten wird.

Thematisiert werden in Staffel 2 die Geschehnisse aus „The Last of Us Part 2“, wobei es wieder zu einigen Abweichungen und besonderen Einblicken in die Geschichte kommen wird. Der Showrunner rechnet jedenfalls mit einer Empörung unter den Fans.

Weitere Nominierungen für die Golden Globe-Awards

Auch “Spider-Man: Across the Spider-Verse” hat die Chance, bei der Verleihung der Golden Globes 2024 mit einem Awards ausgezeichnet zu werden. Drei Nominierungen kamen zusammen.

Richtig absahnen könnte allerdings „Barbie“. Immerhin neun Nominierungen erfolgten für die Verfilmung des Mädchentraums, allein drei für die enthaltenen Original-Songs. Auch „Oppenheimer“ ist achtmal vertreten.

Eine Übersicht über sämtliche Nominierungen findet sich auf der offiziellen Webseite der Golden Globes. Bis zur Preisverleihung vergehen einige weitere Wochen. Sie ist für den 7. Januar 2024 geplant. Für die neuste Ausgabe zeichnet sich eine private Investorengruppe rund um US-Milliardär Todd Boehly verantwortlich.

