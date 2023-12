Horizon: Ein offizielles Kochbuch mit über 60 Rezepten kommt

Die „Horizon“-Reihe wird um ein Kochbuch erweitert. Über 60 Rezepte sind enthalten, die an Gerichte des Verbotenen Westens angelehnt sind. Laut offizieller Beschreibung handelt es sich um „die köstlichsten Speisen des 31. Jahrhunderts“.

Dieses Buch heißt „The Official Horizon Cookbook: Tastes of the Seven Tribes“ und kostet 31,99 Euro. Erscheinungstermin ist der 2. April 2024. Offen ist noch, ob es früher oder später auch in deutscher Sprache angeboten wird.

Die Orte, die Aloy auf ihrer Reise durch das postapokalyptische Amerika erkundet, haben nicht nur Gefahren zu bieten. Auch schmackhafte Speisen werden dort zubereitet, die ihr mit dem Buch selbst nachkochen dürft.

Egal ob ein würziger Feuerklauen-Eintopf oder ein leckerer Bitterbrau-Eber: Jede Geschmacksrichtung wird bedient. Hinter den Gerichten stecken sowohl Vorspeisen, Beilagen als auch „epische Hauptgerichte.“

Zusätzlich Einblicke in die Spielwelt + eine Story

Doch nicht nur zahlreiche Rezepte sind im Kochbuch verzeichnet. Zwischendurch kriegt ihr immer wieder Infos zur Spielwelt sowie den Menschen und deren Kochkünste geliefert. „Horizon“-Fans erhalten also interessante Einblicke.

Tatsächlich erlebt ihr beim Durchblättern des Buches eine neue Geschichte. Erzählt wird sie aus der Perspektive von Milduf und Pentalla. Beteiligt war hierfür das erzählerische Team von Guerrilla Games.

Die Buch besteht natürlich nicht nur aus Text, sondern hat auch viele ansehnliche Fotos zu bieten. So können Hobby-Köche sich inspirieren lassen und gleichzeitig in die schöne Spielwelt eintauchen.

Wer die Autoren des „Horizon“-Kochbuchs sind? Rick Barba und Victoria Rosenthal. Der erste Autor schrieb in der Vergangenheit beispielsweise ein Lore-Buch zu „God of War“. Die letztgenannte Person hingegen hat unter anderem ein Kochbuch zu „Fallout“ geschrieben. Auf Twitter verlor sie übrigens ein paar Worte zum Buch, das sie als „unglaubliches Projekt“ bezeichnet.

