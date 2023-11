Sony: PS5-Hersteller geht mit NCSOFT strategische Partnerschaft ein

Sony Interactive Entertainment hat eine strategische globale Geschäftspartnerschaft mit dem koreanischen Publisher und Entwickler NCSOFT unterzeichnet, wie die beiden Unternehmen heute bekanntgaben.

Im Rahmen der Vereinbarung möchten die Partner in verschiedenen globalen Geschäftsfeldern, darunter auch im Bereich Mobile, zusammenarbeiten.

Weiter heißt es, dass Sony und NCSOFT eine „Reihe potenzieller Möglichkeiten evaluieren“ und dabei das Ziel verfolgen, „strategische Synergien zu fördern“, indem die technologischen Fähigkeiten von NCSOFT und die globale Stellung von Sony Interactive Entertainment im Unterhaltungsbereich zusammengebracht werden.

Sony möchte über die Konsole hinaus expandieren

„Diese Partnerschaft mit Sony Interactive Entertainment ist der Beginn unserer Bemühungen, gemeinsam verschiedene Synergien zu schaffen und dabei die Kernkompetenzen, technologischen Fähigkeiten und das Fachwissen beider Unternehmen zu nutzen“, so Taekjin Kim, Präsident und CEO von NCSOFT, in einer Erklärung.

Er möchte dem Publikum ein neues und unterhaltsames Erlebnis bieten, ohne sich dabei auf Genres und Regionen zu beschränken.

Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment, meldete sich ebenfalls zu Wort und erklärte: “Die Partnerschaft mit NCSOFT bringt unsere Strategie voran, über die Konsole hinaus zu expandieren und die Reichweite von PlayStation auf ein breiteres Publikum auszuweiten.”

NCSOFT habe eine ähnliche Vision wie Sony Interactive Entertainment, wobei es sich laut Ryan um die “Schaffung hochwertiger, eindrucksvoller Unterhaltungserlebnisse für Spieler auf der ganzen Welt” handelt. Er freue sich darauf, gemeinsam die “Grenzen des Gamings weiter zu verschieben”.

Kommt das Horizon-MMO?

Spezifische Projekte, an denen Sony und NCSOFT in Zukunft arbeiten möchten, wurden nicht genannt. Allerdings kam schon im vergangenen Sommer die Meldung auf, dass Sony in Südkorea nach Partnern für Exklusiv-Titel sucht.

Vor rund einem Jahr gab es zudem einen Bericht über die mögliche Zusammenarbeit von Sony und NCSOFT bei der Entwicklung eines „Horizon“-MMOs für Smartphones. Mit der heutigen Ankündigung der Partnerschaft scheint es sehr wahrscheinlich zu sein, dass ein solches Projekt bereits in Arbeit ist.

Zum Portfolio von NCSOFT, das im Jahr 1997 gegründet wurde, gehören unter anderem “Lineage 2”, “Blade & Soul” und die “Guild Wars”-Reihe.

