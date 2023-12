Firewall: Zu wenig Unterstützung für VR-Spiele – First Contact Entertainment schließt

Kurz vor dem Jahresende kündigte ein weiteres Studio seine Schließung an. Die Rede ist von den "Firewall"-Machern von First Contact Entertainment, die sich über zu wenig Unterstützung für VR-Titel in der Industrie beklagen.

Nachdem in den vergangenen Monaten diverse Studios und Publisher Entlassungen ankündigten, leiteten die Verantwortlichen von First Contant Entertainment kurz vor dem Jahreswechsel einen drastischen Schritt in die Wege.

Wie das im kalifornischen Santa Monica ansässige Studio bekannt gab, werden die Macher hinter VR-Titeln wie „Firewall: Zero Hour“, „Firewall Ultra“ oder „Solaris: Offworld Combat“ ihre Pforten schließen. In der offiziellen Mitteilung zur Schließung des Studios wies First Contant Entertainment darauf hin, dass das Aus des Studios auf die fehlende Unterstützung von VR-Titeln in der Industrie zurückzuführen ist.

Diese wiederum sorgte dafür, dass die Verantwortlichen die Kosten, die mit der Produktion von Virtual-Reality-Spielen verbunden sind, nicht mehr rechtfertigen konnten.

Somit blieb dem auf VR-Titel spezialisierten Studio laut eigenen Angaben nichts anderes als die Schließung übrig.

Das Statement der Verantwortlichen im Wortlaut

„Nach fast acht Jahren der Zusammenarbeit mit dem großartigsten Team, dem ich je angehören durfte, bin ich traurig, Ihnen mitteilen zu können, dass wir unser Unternehmen First Contact Entertainment zum Jahresende schließen werden“, so die offizielle Mitteilung des Studios zum Aus der „Firewall“-Macher.

„Der Mangel an Unterstützung für VR in der Branche hat letztendlich seinen Tribut gefordert. Als AAA-VR-Spieleentwickler sind wir einfach nicht in der Lage, die künftigen Kosten zu rechtfertigen. Wir sind ein Team furchtloser Innovatoren, die bereit sind, neue Technologien an ihre Grenzen zu bringen.“

„Ich bin äußerst stolz auf das Team und dankbar gegenüber unseren Investoren, unseren Partnern und natürlich unserer Community aus engagierten und leidenschaftlichen Spielern“, heißt es abschließend.

Abschließend wies First Contact Entertainment darauf hin, dass die Schließung des Studios wenig überraschend dazu führt, dass das in diesem Jahr angekündigte „Solaris: Offworld Combat 2“ eingestellt wurde und nicht mehr erscheinen wird.

