Mixed Reality: Apple Vision Pro steht vor dem Launch, während Microsoft den Stecker zieht

Microsoft wird Windows Mixed Reality in einem zukünftigen Betriebssystem-Update entfernen, was darauf hindeutet, dass sich das Unternehmen gänzlich von dieser Technologie verabschiedet. Andere Unternehmen machen weiter, darunter Apple mit dem kostspieligen Vision-Pro-Headset.

Während Sony, Meta, Apple und weitere Unternehmen verschiedene VR/AR-Technologien vorantreiben, zieht Microsoft den Stecker. Das Unternehmen wird Windows Mixed Reality mit einem zukünftigen Betriebssystem-Update entfernen.

Betroffen sind von dieser Entscheidung die Mixed Reality Portal-App, Windows Mixed Reality für SteamVR und Steam VR Beta. Eingeführt wurde die Plattform für Spiele, Apps und andere Virtual-Reality-Erfahrungen schon im Jahr 2017 mit einem Windows 10-Update.

“Windows Mixed Reality ist veraltet und wird in einer zukünftigen Version aus Windows entfernt. Diese Einstellung umfasst die Mixed Reality Portal-App sowie Windows Mixed Reality für SteamVR und Steam VR Beta”, so Microsoft in der Ankündigung.

HoloLens 3 gestoppt, oder doch nicht?

In den vergangenen Jahren arbeitete Microsoft an Mixed-Reality-Headsets wie HoloLens sowie HoloLens 2 und war auch am VR-Headset HP Reverb G2 beteiligt.

Später hieß es in Berichten, dass der Tech-Gigant die Pläne für ein HoloLens 3-Headset verwarf und eine uneinheitliche Strategie zur Folge hatte, dass die Mixed-Reality-Teams behindert wurden. Vor einem Jahr erklärte Microsoft hingegen, dass man nur auf die richtige Zeit wartet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Wir suchen nur nach dem richtigen Designpunkt, damit es ein sinnvolles Update wird. Sie wollen ein Nachfolgegerät, das einen noch höheren Return on Investment ermöglicht“, so Scott Evans, Microsofts Vizepräsident für Mixed Reality, im Dezember 2022.

Der Rückzug aus der Mixed Reality-Entwicklung deutete sich jedoch wenige Wochen später an. Damals hatte Microsoft das gesamte Team des Frameworks „Mixed Reality Tool Kit“ (MRTK) entlassen.

Apple Vision Pro schon im Februar?

Bemerkenswert ist die neuste Bekanntgabe von Microsoft dennoch. Denn sie erfolgt nur wenige Monate vor der geplanten Veröffentlichung der AR/VR-Brille Vision Pro aus dem Hause Apple.

Berichten zufolge könnte die Markteinführung bereits im Februar 2024 erfolgen. Laut Bloomberg läuft die Produktion auf Hochtouren.

Mit einem Preis von 3.500 Dollar richtet sich Apple Vision Pro zunächst nicht an den Massenmarkt. Gleichzeitig klingen die im Zuge der Ankündigung im vergangenen Juni versprochenen Möglichkeiten äußerst vielversprechend. So soll das Headset die Realität in einer bisher nicht dagewesenen Intensität mit interaktiven Erlebnissen verschmelzen.

Apple möchte mit Vision Pro die Realität mit virtuellen Erlebnissen verbinden.

Einen kleinen Vorstoß in die Mixed-Reality-Welten bietet auch das im Herbst veröffentlichte Meta Quest 3-Headset. Als Beispiel wurden im Zuge der Ankündigung virtuelle Brettspiele auf dem Küchentisch und die Dekoration des eigenen Wohnzimmers mit einer entsprechenden App genannt.

Meta Quest 3 128 GB Jetzt bei Amazon bestellen: Preis: 549,99 €*

Auch Sony möchte weiter investieren

Sony wiederum ist mit PlayStation VR2 auf dem Markt vertreten. Das Virtual Reality-Headset ist eng an die PS5 gebunden und beschränkt sich auf Videospiele, darunter die VR-Version von “Gran Turismo 7” und der erst kürzlich veröffentlichte VR-Modus von “Resident Evil 4”.

Doch dabei soll es nicht bleiben: Die weitere Strategie der Japaner sieht Milliarden-Dollar-Investitionen vor, die unter anderen in VR/AR-Technologien fließen.

Auch lesenswert – Horizon Forbidden West: Aloys Forest-Projekt sorgte für über 600.000 gepflanzte Bäume

Nikkei Asia berichtete im Sommer, dass Sony im Geschäftsjahr 2024 etwa 2,13 Milliarden US-Dollar für die Weiterentwicklung von Live-Service-Spielen und Technologien in Bezug auf die „erweiterte Realität“ investieren möchte. Womöglich ist auch jenseits der PlayStation-Sparte mit Vorstößen zu rechnen.

Weitere Meldungen zu Apple, Microsoft, Sony.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren