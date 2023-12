Charts Deutschland: Keine Überraschung vor dem Weihnachtsfest

Die neusten Charts aus dem deutschen Handel sind da. Wer Abwechselung erwartet, kann die Meldung an dieser Stelle schließen. Denn verglichen mit der Vorwoche kam es zu keinen Veränderungen.

"Call of Duty: Modern Warfare 3", Marvel’s Spider-Man 2" und "Avatar: Frontiers of Pandora" gehören im Weihnachtsgeschäft zu den meistverkauften Spielen.

GfK Entertainment hat für den deutschen Spielemarkt die neusten Wochen-Charts veröffentlicht. Als Grundlage dienen die Verkäufe im Handel, die in der Vorweihnachtszeit traditionell besonders hoch sind. So konnten Händler basierend auf dem Absatz die zweitstärkste und basierend auf dem Umsatz die drittstärkste Woche verzeichnen.

Verglichen mit der Vorwoche hat sich nichts getan, sodass die Rangfolge identisch blieb. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass sich die von GFK Entertainment herausgegebenen Charts nur auf die vordersten Positionen beschränken.

Marvel’s Spider-Man 2 ist weiterhin PS5-Bestseller

Bei PS5-Spielern dominiert weiterhin „Marvel’s Spider-Man 2“. Und nach dem Hack und Leak, dem sich der Entwickler Insomniac Games ausgesetzt sah, dürften die Bekanntheit und Sympathie noch einmal steigen. Das Unternehmen meldete sich gestern erstmals zum Angriff auf die Serverstruktur zu Wort.

Platz 2 der PS5-Charts im Handel ging an „Avatar: Frontiers of Pandora“, mit dem Ubisoft auch digital punkten konnte. 77 Prozent der an der Bewertung teilgenommenen PSN-User gaben dem Titel entweder vier oder fünf Sterne.

Auch auf den Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S landete der Titel auf dem zweiten Platz und musste sich wie in der Vorwoche dem Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 3“ geschlagen geben. Bei den Xbox-Charts ist zu beachten, dass die aktuellen Spiele, die für die laufende und vergangene Generation erscheinen, als Cross-Gen-Edition verkauft werden. Die Xbox One-Rangliste legt nahe, dass die Verkäufe in diesem Fall dem Nachfolger zugutekommen.

Aussagekräftiger sind die PS4-Charts. Hier konnte sich „GTA 5“ vor dem Activision-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 3“ positionieren. Dank der anhaltenden Verkäufe des Rockstar-Blockbusters dürfte die Marke von 200 Millionen bald fallen.

Auch die Switch- und PC-Charts ersetzen die morgendliche Koffeindosis nicht. Wie schon in der Vorwoche waren zwei „Mario“-Spiele und der „Landwirtschafts-Simulator 22“ besonders erfolgreich. Die digitalen Charts sehen vor allem bei den PC-Verkäufen anders aus. Und auch auf den Konsolen dominiert der digitale Verkauf zunehmend.

Die meistverkauften Spiele im Handel KW 50.2023:

PS5:

(1) Marvel’s Spider-Man 2 (2) Avatar: Frontiers of Pandora

Xbox Series X/S:

(1) Call of Duty: Modern Warfare 3 (2) Avatar: Frontiers of Pandora

PS4:

(1) Grand Theft Auto 5 – Premium Edition (2) Call of Duty: Modern Warfare 3

Xbox One:

(1) Grand Theft Auto 5 – Premium Edition (2) Mass Effect – Legendary Edition

Nintendo Switch:

(1) Super Mario Bros. Wonder (2) Mario Kart 8 Deluxe

PC Games:

(1) Landwirtschafts-Simulator 22 – Premium Edition (2) Landwirtschafts-Simulator 22 – Platinum Edition

