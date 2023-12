God of War: Darum lehnte Christopher Judge die Rolle des jungen Kratos ab (Spoiler)

Mit „Valhalla“ stellten die Entwickler der Santa Monica Studios kürzlich einen kostenlosen DLC zu „God of War: Ragnarök“ bereit. Dieser erweitertet das gefeierte Abenteuer von Kratos und Atreus durch eine Roguelite-Erfahrung.

Wer den DLC gespielt haben sollte, wird wissen, dass dieser eine kleine Überraschung bereit hält. Solltet ihr bisher nicht dazu gekommen sein, „Valhalla“ in Angriff zu nehmen, legen wir euch den Rat ans Herz, das Lesen an dieser Stelle einzustellen. Es besteht nämlich Spoiler-Gefahr.

So trifft Kratos in „Valhalla“ auf sein früheres beziehungsweise jüngeres Ich, das allerdings stumm bleibt. Wie Christopher Judge, der Darsteller von Kratos in „God of War“ (2018) und „God of War: Ragnarök“, bestätigte, ist das Ganze auf eine Entscheidung seinerseits zurückzuführen.

Demnach weigerte sich Judge aus Respekt vor Terrence C. Carson, der zwischen 2005 und 2013 in die Rolle von Kratos schlüpfte, die jüngere Version von Kratos mit seiner Stimme zu versehen.

Terrence C. Carson musste Christopher Judge weichen

Carson verkörperte Kratos sowohl in der originalen Trilogie beziehungsweise „Ascension“ als auch in den beiden Spin-offs „Chains of Olympus“ und „Ghost of Sparta“. 2017 gaben die Santa Monica Studios allerdings bekannt, dass Terrence C. Carson einem neuen Darsteller für Kratos weichen musste: Christopher Judge.

Eine Design-Entscheidung, die die Entwickler auf die Tatsache zurückführten, dass Kratos in den letzten beiden „God of War“-Abenteuern von seinem Sohn Atreus begleitet wird. Im Vergleich mit Sunny Suljic, dem Darsteller von Atreus, war Carson laut den Santa Monica Studios schlichtweg zu klein.

Aus diesem Grund entschloss sich das Studio dazu, Carson durch den größeren und physisch kräftigeren Judge zu ersetzen.

Weitere Meldungen zum Thema:

„God of War: Ragnarök“ erschien im November 2022 für die PS4 sowie die PS5 und entwickelte sich kommerziell zu einem vollen Erfolg. Laut Sony Interactive Entertainment verkaufte sich das Abenteuer von Kratos und Atreus weltweit mehr als 15 Millionen Mal.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu God of War, God of War: Ragnarok.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren