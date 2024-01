Forza Motorsport: KI, Fortschritt & Strafsystem – Diese Verbesserungen sind geplant

In einer Mitteilung an die Community sprachen die Entwickler von Turn 10 über die Verbesserungen, die das Rennspiel "Forza Motorsport" in den nächsten Monaten erfahren soll. Wir haben die wichtigsten Informationen für euch zusammengefasst.

Auch wenn das im vergangenen Oktober für den PC und die Xbox Series X/S veröffentlichte „Forza Motorsport“ von der Community weitestgehend positiv aufgenommen wurde, kam das Rennspiel aus dem Hause Turn 10 nicht ohne Kritik davon.

Unter anderem kritisierte die Community die mitunter schwankende Qualität der KI-Fahrer. Zudem sorgte das Strafsystem mit seinen mitunter fragwürdigen Entscheidungen für Stirnrunzeln. In einer Mitteilung an die Community stellten sich die Entwickler von Turn 10 der Kritik und gingen auf die Verbesserungen ein, die für die nächsten Monate geplant sind.

Zum einen wird das Studio an der KI arbeiten, die in den Rennen teilweise zu aggressiv vorgeht oder mitunter nur stur der Ideallinie folgt. Dies führt vor allem beim Start eines Rennen beziehungsweise in der ersten Kurve immer wieder zu unnötigen Kollisionen. „Wir verstehen, wie wichtig eine faire und wettbewerbsfähige KI im Motorsport ist“, so Turn 10.

„Unsere Priorität Anfang 2024 besteht darin, die übermäßig aggressive KI anzugehen und gleichzeitig einen saubereren Rennstart in Kurve 1 zu gewährleisten, wo viele der oben genannten Probleme am stärksten zum Ausdruck kommen und Auswirkungen haben.“

Überarbeitung des Strafsystems benötigt Zeit

Ein weiteres Thema, das die Community seit dem Release von „Forza Motorsport“ immer wieder ansprach, ist das neue Strafsystem. Dieses sorgt unter dem Strich zwar vor allem online für sportlichere und fairere Rennen als noch im Vorgänger, kämpft aber immer wieder mit nicht nachvollziehbaren Entscheidungen.

Auch hier möchte Turn 10 nachbessern. Allerdings weisen die Entwickler darauf hin, dass eine Überarbeitung des Strafsystems etwas Zeit benötigt, da das Team zunächst einige Daten analysieren muss. „Es ist wichtig, dass wir alle verfügbaren Daten erfassen, wenn es zu fehlerhaften FRR-Entscheidungen kommt. In den nächsten Monaten werden wir mit langjährigen, wettkampferfahrenen Motorsportspielern zusammenarbeiten, um direkte Telemetriedaten während ihrer Spiele zu sammeln“, ergänzte das Studio.

„Sie werden diese Vorkommen erfassen und die Daten an unser Team weitergeben, damit wir Anpassungen vornehmen können, um das FRR genauer und zuverlässiger zu machen. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld, während wir daran arbeiten, das System zu verbessern.“

Die Progression beziehungsweise die Art und Weise, wie die Spielerinnen und Spieler in „Forza Motorsport“ Fortschritte erzielen, werden ebenfalls untersucht. Hier plant Turn 10 auf Basis des Community-Feedbacks diverse Verbesserungen. Wie diese im Detail aussehen, wird das Studio zu einem späteren Zeitpunkt enthüllen.

„Es wird einige Zeit dauern, die Optionen richtig zu bewerten, die notwendigen Codeänderungen vorzunehmen und diese Codeänderungen gründlich zu testen“, wurde diesbezüglich ergänzt.

Abschließend versprachen die Entwickler, die Community über geplante Neuerungen und Inhalte regelmäßig auf dem Laufenden zu halten.

Quelle: Turn 10

Weitere Meldungen zu Forza Motorsport.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren