Final Fantasy VII Rebirth: Trailer, Schnellreise demonstriert und 2 Artworks

Destined for Rebirth – so lautet der Titel des neuesten Werbetrailers zu „Final Fantasy VII Rebirth“. Hier seht ihr einen Ausschnitt von dem, was Cloud und seine Freunde auf ihrer Reise erleben. Die Truppe reist quer über den Planeten, um Sephiroth zu finden.

Fans werden enthusiastisch

Durch den Trailer ist der Hype weiter gestiegen. Zahlreiche Nutzer in den Kommentaren schreiben, dass sie den Release kaum noch abwarten können.

„Dieser Trailer wirkte so cineastisch – als hätte er es verdient, auf einer großen Leinwand mit Surround-Sound angesehen zu werden. So gehyped“, schreibt einer. Jemand anderes meint: „Ich fühle so viele Emotionen. Von Aerith bis Tifa. Ich wette, dieses Spiel wird eine Achterbahn der Gefühle sein.“

Zusätzlich hat Square Enix einen Clip veröffentlicht, in dem die Schnellreise-Funktion demonstriert wird. Vier Sekunden braucht das Spiel, um euch an den gewünschten Ort zu bringen. Außerdem könnt ihr offenbar nicht zu jedem erdenklichen Ort reisen, sondern nur zu vorgegebenen Punkten.

Klar ist jedenfalls: Die Rückkehr der Weltenkarte bietet euch mehr spielerische Freiheit. Nomura meinte, ohne dieses Element hätte sich der Ableger nicht vollständig angefühlt.

Diese zwei Videos sind noch nicht alles, was der Publisher heute herausgebracht hat. Darüber hinaus sind zwei Key Artworks verfügbar. Eines zeigt Yuffie, das andere Caith Sith.

Obendrauf gibt es mehrere Gameplay-Bilder samt Details, über die wir in einem separaten Artikel berichten werden. Hier erfahrt ihr, was Yuffie und Cait Sith im Kampf so zu bieten haben.

„Final Fantasy VII Rebirth“ erscheint am 29. Februar 2024 für PlayStation 5. Für 79,99 Euro könnt ihr vorbestellen und als Belohnung dafür die Beschwörer-Materia „Mogry-Trio“ dazukriegen. Wer den Vorgänger aus dem Jahr 2020 nicht hat, kann übrigens für den gleichen Preis das Doppelpack erwerben. Hier ist das „FFVII Remake“ enthalten.

