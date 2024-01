Bulletstorm VR: Erscheint heute für PSVR2 – Die wichtigsten Features vorgestellt

Nach einer weiteren Verschiebung, die dem finalen Feinschliff zugute kam, erscheint „Bulletstorm VR“ am heutigen Donnerstag für PlayStation VR2.

Passend dazu stellten die Entwickler die VR-Umsetzung des beliebten Shooters auf dem PlayStation Blog etwas näher vor. Wir schlüpfen in die Rolle von Grayson Hunt, einem ehemaligen Elite-Söldner, der seinen Lebensunterhalt mittlerweile als Weltraumpirat bestreitet.

Gestrandet auf einem Höllenplaneten seht ihr euch mit den Schergen des durchtriebenen General Victor Sarrano konfrontiert und müsst feststellen, dass der einzige Ausweg mitten hindurch führt – und zwar mitten durch den Kugelhagel.

Um euch gegen die zahlreichen Gegner behaupten zu können, greift ihr in der VR-Version von „Bulletstorm“ auf unterschiedliche durchschlagskräftige Waffen zurück, die mit beiden Händen geführt werden. Neben wuchtigen Pistolen warten ein Gewehr mit einem 100-Schuss-Magazin, multitaskingfähige Hochgeschwindigkeits-Bohrmaschinen oder Bazookas auf euch.

„Sicher habt ihr euch (wie jeder andere auch) in einem ruhigen und nachdenklichen Moment schon einmal gefragt, wie es sich wohl anfühlt, einen blutdürstigen Mutanten mit einem Energiepeitschen-Lasso einzufangen und ihn in einen rasiermesserscharfen Kaktus zu schleudern? Jetzt bekommt ihr eure Antwort“, so die Entwickler weiter.

Technische Verbesserungen und neue Inhalte

Im Zuge der VR-Umsetzung wurde nicht nur das Gameplay von „Bulletstorm“ auf die Eigenheiten von PlayStation VR2 zugeschnitten. Auch im Bereich der Technik überließen die Entwickler laut eigenen Angaben nichts dem Zufall. So warten auf PSVR ein Sichtfeld von 110 Grad sowie eine Auflösung von 2.000 x 2.040 Pixeln pro Auge.

„Mit dem PS VR2 Sense-Controller taucht ihr in jeder Actionszene tiefer in die Welt von Bulletstorm ein. Die Explosionen hallen nicht nur in euren Ohren, sondern spiegeln sich auch in euren Händen wieder. Jede Waffe aus eurem Arsenal fühlt sich in euren Händen anders an – so wisst ihr instinktiv, wann ihr nachladen und wie ihr euer Ziel anvisieren müsst“, heißt es weiter.

Neben den aus der ursprünglichen Version bekannten Inhalten wartet in der VR-Fassung von „Bulletstorm“ frischer Content auf euch. In zwei brandneuen Levels schlüpft ihr in die Rolle der Heldin Trishka Novak und heizt euren Gegnern mit Trishkas beidhändigen Energieklingenwaffen ein.

Das komplette Special und weitere Details zu „Bulletstorm VR“ findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Weitere Meldungen zu Bulletstorm VR.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren