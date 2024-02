Spec Ops The Line: Gefeierter deutscher Shooter aus digitalen Stores entfernt

Gestern erst schlug der immer bestens über Videospiele informierte Twitter-Nutzer „Wario64“ Alarm: Das 2012 erschienene „Spec Ops: The Line“, das neben PlayStation 3 auch auf Xbox 360 und dem PC erhältlich war, wurde von Valves Spieleplattform Steam entfernt. Ohne vorherige Ankündigung wurde der Shooter aus dem Store gestrichen.

Nachdem auch der Game Designer und Director von „Spec Ops: The Line“, Cory Davis, über Twitter fragte, warum das Spiel entfernt wurde, gibt es nun die Antwort des Publishers 2K. Auslaufende Lizenzen sollen schuld sein.

Gefeierter Shooter soll nicht mehr in Online-Shops zurückkehren

Nachdem der Nutzer „Wario64“ über das Fehlen von „Spec Ops: The Line“ auf Steam berichtete, gerieten mehrere Spieler und Fans des Titels in den sozialen Medien in Aufruhr. Darunter war auch der Game Designer und Director Cory Davis, der über Twitter angab, dass dies „keinen Sinn“ ergeben würde. „Vor allem, weil die Themen, die in [Spec Ops: The Line] dargestellt werden, heute relevanter denn je sind“, schrieb der Entwickler an den Publisher 2K gerichtet.

Mittlerweile hat sich das Unternehmen in einer Email an die Kollegen von The Verge erklärt. „Spec Ops: The Line wird nicht mehr in Online-Shops erhältlich sein, da mehrere Partnerschaftslizenzen für das Spiel auslaufen“, schrieb der 2K-Kommunikationsdirektor Joe DiMiero. „Spieler, die das Spiel gekauft haben, können es weiterhin herunterladen und spielen. 2K möchte sich bei der Spielergemeinschaft bedanken, die das Spiel unterstützt hat, und wir freuen uns darauf, euch im Laufe dieses Jahres und darüber hinaus weitere Angebote unseres Labels zu präsentieren.“

Bei den auslaufenden Lizenzen dürfte es sich um Musikstücke handeln, die in dem Titel zu hören sind. Im Menü des Spiels läuft etwa ein Cover von „The Star Spangled Banner“ von Jimi Hendrix. Ein weiteres Lied ist „Nowhere to Run“ von Martha and The Vandellas. Nachdem „Spec Ops: The Line“ von Steam entfernt wurde, war das Spiel noch für eine kurze Zeit bei GOG und für Xbox erhältlich. Mittlerweile gibt es den Titel in keinem der offiziellen digitalen Stores mehr zu kaufen.

Quelle: The Verge, IGN

