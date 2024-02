Elden Ring – Shadow of the Erdtree: Steam befeuert die Gerüchte um eine baldige Ankündigung

Elden Ring - Shadow of the Erdtree:

Weiter geht es mit den Gerüchten um den "Shadow of the Erdtree"-DLC von "Elden Ring". Ein aktuelles Update auf Steam lässt vermuten, dass der Releasetermin in Kürze endlich genannt werden könnte.

Ende Februar feiert From Softwares erfolgreiches Rollenspiel „Elden Ring“ seinen zweiten Geburtstag. Daher spekulierte die Community, dass die Entwickler in Kürze endlich ein Einsehen mit der Community haben und den Releasetermin des „Shadow of the Erdtree“-DLCs enthüllen könnten.

Für neue Spekulationen sorgt in diesen Tagen ein Update im Backend von Steam. Wie die Community entdeckte, aktualisierte From Software kürzlich das Artbook, den offiziellen Soundtrack sowie die „Unknown App 2778580“. Frühere Updates deuteten recht offensichtlich darauf hin, dass sich hinter der Applikation der „Shadow of the Erdtree“-DLC verstecken dürfte.

Die „Unknown App 2778580“ wurde im Januar hinzugefügt und markierte den ersten Neuzugang in der DLC-Kategorie seit der Veröffentlichung des Hauptspiels.

Das kostenlose Kolosseum-Update wurde in diesem Abschnitt beispielsweise nicht aufgeführt, da die Sektion lediglich kostenpflichtigen Inhalten wie der Bonus-Geste, dem Abenteuerführer oder den Pre-Order-Extras von „Elden Ring“ vorbehalten ist.

Auch dies deutet darauf hin, dass es sich bei der „Unknown App 2778580“ in der Tat um die Mini-Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ handelt.

Durchläuft der DLC die finalen Qualitätstests?

Erst Anfang des Monats wurde „Elden Ring“ auf Steam mit einem weiteren Update versehen. Hinzugefügt wurden dabei Tags wie „QA-Release“, „QA-Debug“, „Dev-Release“ und „Dev-Debug“. Die Tags ließen die Vermutung aufkommen, dass der DLC zu „Elden Ring“ derzeit die finalen Qualitätstests durchläuft und bald erscheinen könnte.

Ob es in der Tat zum zweiten Geburtstag von „Elden Ring“ Ende des Monats so weit sein wird, bleibt abzuwarten. Bezüglich eines möglichen Releasetermins für „Shadow of the Erdtree“ halten sich nämlich sowohl From Software als auch Kadokawa weiterhin zurück.

Auf Nachfrage wies der Mutterkonzern von From Software lediglich darauf hin, dass die Entwickler mit Nachdruck an der Fertigstellung des DLCs arbeiten. Zudem merkte Kadokawa an, dass „Shadow of the Erdtree“ die Langlebigkeit von „Elden Ring“ erhöhen soll.

„Elden Ring“ erschien im Februar 2022 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Mit mehr als 20 Millionen verkauften Spielen entwickelte sich das Open-World-Rollenspiel zum erfolgreichsten Titel in der Geschichte von From Software.

Aktuellen Berichten zufolge möchte sich Kadokawa die Popularität von „Elden Ring“ auch auf anderen Plattformen zunutze machen. So soll der chinesische Gaming-Riese Tencent derzeit an einem Mobile-Titel auf Basis der „Elden Ring“-Marke arbeiten.

Allerdings habe das Projekt zuletzt nur kleine Fortschritte gemacht.

More Elden Ring DLC updates have gone out on SteamDB, this time updating the Original Soundtrack and Artbook along with it.

–

SteamDB isn’t always the most accurate but… This is looking good.👀 pic.twitter.com/KMngNRPDsJ — Ziostorm (@Ziostorm1) February 14, 2024

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren