Helldivers 2: Spieler beseitigen Teamkollegen für Ressourcen, obwohl sie das eigentlich nicht müssen

Wohl kein neues Spiel hat derzeit mit einem solchen Nutzerandrang zu kämpfen, wie „Helldivers 2“ von den Arrowhead Game Studios. Der Titel erschien Anfang Februar für PlayStation 5 und den PC und hat in seinen ersten Tagen mit Problemen beim Matchmaking oder dem Login zu kämpfen.

Nun wurde die Server-Kapazität auf 700.000 gleichzeitige Spieler erhöht. Bei so vielen Nutzern kann es anscheinend vorkommen, dass man auf Mitspieler trifft, die alle Ressourcen für sich horten wollen und dabei buchstäblich über Leichen gehen. Und dass, obwohl Proben, Super-Credits und Medaillen eigentlich mit allen Mitgliedern des Teams geteilt werden.

Einige Spieler sind anscheinend zu heiß auf Ressourcen

In den sozialen Medien häufen sich in der letzten Zeit die Meldungen über Spieler, die die Mitglieder ihres eigenen Teams killen, um sich Ressourcen zu sichern. Besonders häufig ist im Subreddit zu „Helldivers 2“ von Teamkills oder Kicks aus der Party wegen Loot zu lesen. Einige Nutzer geben Streamern des Spiels an diesem Verhalten die Schuld. „Ich habe noch nie gesehen, dass Streamer einer Spielerbasis so viel Schaden zugefügt haben“, schrieb etwa ein Nutzer auf Reddit. „Ich wurde gerade [teamkilled] und aus einer Gruppe gekickt, weil ich Proben gestohlen hätte.“

„Ich habe eine seltene Probe eingesammelt und ein Typ hat sofort mit einem Granatwerfer auf mich geschossen und sie sich geschnappt“, beschwert sich ein weiterer Spieler. „Ich habe mich etwa 20 Fuß weit weg fallen lassen und ihn gleich wieder getötet. Bro, wir können das den ganzen Tag machen oder wir können Käfer töten, hör auf, meine Zeit zu verschwenden.“ Weitere Nutzer bemängeln, dass sie von ihren Mitspielern für Loot getötet werden, den diese „bereits haben“ oder mit ihrem Team über geteilte Ressourcen diskutieren müssen, nur um dann umgenietet oder aus der Gruppe geschmissen zu werden.

Während die Spieler von „Helldivers 2“ das Problem mit dem Loot wohl oder übel unter sich ausmachen müssen, ist der Shooter weiterhin ungemein gefragt. Zuletzt konnte der Titel von Arrowhead auf Steam mit 458.709 gleichzeitigen Spielern erneut einen neuen Rekord aufstellen. Auch wenn es zu den PS5-Versionen keine präzisen Angaben gibt, sollen sich die Verkäufe in Europa zu einem Anteil von 50:50 zwischen Sonys Konsole und dem PC verteilen.

