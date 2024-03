Final Fantasy: Uninteressant – Uematsu kritisiert aktuelle Spiele-Soundtracks

In einem Interview sprach der legendäre japanische Komponist Nobuo Uematsu über die Entwicklung, die die Soundtracks von Videospielen in den letzten Jahrzehnten durchmachten. Insbesondere ein Trend aktueller Soundtracks ist Uematsu ein Dorn im Auge.

In der Welt der Videospiele machte sich der japanische Komponist Nobuo Uematsu vor allem mit seinen Soundtracks zu zahlreichen „Final Fantasy“-Abenteuern einen Namen. Doch auch Werken wie „Blue Dragon“, „Lost Odyssey“ oder „The Last Story“ drückte Uematsu seinen unverwechselbaren Stempel auf.

In einem Interview ging Uematsu, der seine ersten Spiele-Soundtracks in der NES-Ära komponierte, auf die musikalische Untermalung aktueller Spiele ein. Hier stört sich Uematsu vor allem an der Tatsache, dass sich die Komponisten bei ihren Arbeiten an Videospielen immer mehr an den Soundtracks von Hollywood-Blockbustern orientieren.

Eine Entwicklung, die der bekannte Komponist als uninteressant beschreibt. Erschwerend komme laut Uematsu hinzu, dass sich die Komponisten mit solch einer Vorgehensweise selbst im Wege stehen und verhindern, dass sich Videospiel-Soundtracks weiterentwickeln.

Wie Uematsu ausführte, waren es vor allem die technischen Einschränkungen der 8bit- und 16bit-Ära, die ihn und andere Komponisten damals dazu zwangen, kreativ zu werden und eigene Wege zu gehen.

Ueamtsu blickt auf die Entwicklung von Spiele-Soundtracks zurück

Zu dieser Zeit machten viele Teams hinter den Soundtracks aus der Not eine Tugend, was zu allerlei kreativen Konzepten führte. Ähnlich gingen viele Komponisten laut Uematsu zu Zeiten der PlayStation vor. Auch wenn auf der PlayStation Soundtracks in CD-Qualität möglich waren, mussten viele Komponisten umdenken.

Beispielsweise ging es in den „Final Fantasy“-Spielen auf der PlayStation darum, zu vermeiden, dass das Spiel jedes Mal pausiert, um neue Audioinhalte zu streamen, wenn das Spiel beispielsweise von der Erkundung in das Kampfgeschehen wechselt. Den größten Schritt seiner Karriere meisterte Uematsu mit „Final Fantasy X“ für die PS2.

Hier sei die Musik von Videospielen in eine Ära eingetreten, in der Komponisten so ziemlich alles realisieren konnten. Gleichzeitig sei es für ihn „leichter geworden, verschiedene Musikgenres (wie Rock und Jazz) innerhalb der Videospielmusik auszudrücken“.

Die aktuelle Ära der Videospiel-Soundtracks hingegen bezeichnet Uematsu als uninteressant. Bei seiner Aussage bezieht er sich auf die Tatsache, dass sich Komponisten oftmals mit Soundtracks zufriedengeben, die sich an Hollywood-Filme orientieren.

Uematsu sagte, dass sich die Musik von Videospielen nur dann weiterentwickeln kann, wenn sich die Komponisten von diesem Konzept lösen und wieder mehr kreative Freiheiten genießen.

„Videospielemusik wird interessanter werden, wenn Komponisten darüber nachdenken, was nur sie tun können, und ihr eigenes Wissen und ihre Erfahrungen nutzen, um wirklich kreativ zu sein“, fügte er hinzu.

Weitere Meldungen zu Allgemeine News.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren