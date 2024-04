Umfrage: Kratos, Lara Croft, Sonic & mehr – das sind die 20 ikonischsten Videospielcharaktere aller Zeiten

Wenn ihr an Games denkt, welcher Charakter kommt euch zuerst in den Sinn? Im Rahmen einer großen Umfrage wollte die BAFTA herausfinden, welcher der ikonischste Videospielcharakter aller Zeiten ist. Jetzt sind die Ergebnisse da!

Das Medium der Videospiele kann inzwischen auf eine mehrere Jahrzehnte umfassende Geschichte zurückblicken und brachte in dieser Zeit allerlei bekannte Charaktere hervor. Dämonenjäger Dante, Klempner Mario oder auch Schatzsucher Nathan Drake sind untrennbar mit ihren Spielereihen verbunden. Doch wer sind eigentlich die ikonischsten Videospielcharaktere aller Zeiten? Eine Antwort auf diese Frage wollte BAFTA (British Academy Film Award) finden.

Im Vorfeld der 20. BAFTA Games Awards, die am 11. April 2024 verliehen werden, haben die Verantwortlichen deshalb zu einer großen Umfrage aufgerufen, an der sich mehr als 4000 Spieler und Spielerinnen aus aller Welt beteiligt haben. Welche Videospielcharaktere am Ende das Rennen gemacht haben, fassen wir nachfolgend für euch zusammen.

Abenteurerin Lara Croft sichert sich die Goldmedaille

„Den ersten Platz belegt die generationenübergreifende Heldin Lara Croft, Star der Tomb Raider-Reihe„, gab die Organisation auf ihrer offiziellen Website bekannt. Die berühmte Abenteurerin, deren eigene Spielereihe inzwischen weit mehr als ein Dutzend Titel hervorbrachte, ist nicht mehr aus der Gaming-Welt wegzudenken. Darüber hinaus hat sie sich bekanntlich auch außerhalb der Videospiel-Welt einen Namen gemacht und ist somit selbst Nicht-Gamern ein Begriff.

Platz 2 geht indes an Nintendo-Maskottchen Mario, der ebenfalls eine absolute Videospiel-Legende ist. Die „Super Mario“-Franchise hat mehr als einmal Gaming-Geschichte geschrieben und begeistert Generationen von Fans. Unserem Klempner dicht auf den Fersen ist übrigens Agent 47, der Hauptcharakter der „Hitman“-Spiele. Dieser konnte sich in der BAFTA-Umfrage zu den ikonischsten Videospielcharakteren aller Zeiten somit den dritten Podiumsplatz sichern.

Mehr zu Tomb Raider? In ihrem nächsten Abenteuer könnte Lara Croft wieder einen etwas klassischeren Look haben:

Knapp an den drei ersten Plätzen vorbei schrammen derweil Segas pfeilschneller blauer Igel Sonic auf dem 4. Platz und Sonys Jump’n’Run-Held Sackboy auf Platz 5. Hinter ihnen folgt auf Rang 6 mit Pac-Man ein wahres Videospiel-Urgestein, gefolgt von Nintendos schweigsamen Helden Link aus der „The Legend of Zelda“-Reihe. Die Top 10 komplettieren der Master Chief auf Platz 8, „God of War“-Hauptfigur Kratos auf Platz 9 sowie Shadowheart aus „Baldur’s Gate 3“ auf Platz 10.

Die restlichen ikonischen Videospielcharaktere, die es bei der BAFTA-Umfrage in die Top 20 geschafft haben, seht ihr nachfolgend in einer kleinen Liste:

Platz 11: Arthur Morgan („Red Dead Redemption 2“)

Arthur Morgan („Red Dead Redemption 2“) Platz 12: Pikachu („Pokémon“-Reihe)

Pikachu („Pokémon“-Reihe) Platz 13: Steve („Minecraft“)

Steve („Minecraft“) Platz 14: Solid Snake („Metal Gear Solid“-Reihe)

Solid Snake („Metal Gear Solid“-Reihe) Platz 15: Crash Bandicoot („Crash Bandicoot“-Reihe)

Crash Bandicoot („Crash Bandicoot“-Reihe) Platz 16: Cloud Strife („Final Fantasy 7“)

Cloud Strife („Final Fantasy 7“) Platz 17: Astarion („Baldur’s Gate 3“)

Astarion („Baldur’s Gate 3“) Platz 18: Kazuma Kiryu („Yakuza“-Reihe)

Kazuma Kiryu („Yakuza“-Reihe) Platz 19: Ellie Williams („The Last of Us“-Reihe)

Ellie Williams („The Last of Us“-Reihe) Platz 20: Nathan Drake („Uncharted“-Reihe)

Die 20. BAFTA Video Games Awards finden am 11. April 2024 statt und können ab 20 Uhr deutscher Zeit bei YouTube, Twitch und X/Twitter live verfolgt werden.

Was ist eure Meinung zur BAFTA Top 20 und wer ist für euch der ikonischste Videospielcharakter aller Zeiten?

