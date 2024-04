Special: Die besten Final Fantasy-Spiele auf PS4 & PS5

Am “Final Fantasy”-Franchise kommt wohl kaum jemand vorbei. Mittlerweile gibt es zahlreiche Spiele und Spin-Offs, die immer wieder neue Helden und Schauplätze in den Vordergrund stellen. Wir zeigen euch in unserer (unsortierten) Liste, welche “Final Fantasy” Games ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Final Fantasy 16

Plattform: PS5

Release: Juni 2022

Metascore: 87

PSN-Score 4,52/5

USK: 16 Jahre

Spieler: 1 Spieler

“Final Fantasy 16” will thematisch zurück zu den Wurzeln und hat ein eher mittelalterliches Fantasy-Setting rund um den Helden Clive gesponnen. Unzählige actionreiche Kämpfe und atemberaubende Schlachten mit den riesigen Esper stehen hier im Vordergrund. Obwohl die beeindruckenden Kämpfe von Shiva, Bahamut und Co. vom Gameplay her kaum mehr als drei Button-Berührungen nötig haben, sind sie das große Highlight des Games.

“Final Fantasy 16” gilt als erstes Action-RPG der Spielreihe und lässt euch mit Clive kämpfen, der im Laufe der Geschichte seine Fähigkeiten immer weiter entwickelt, um selbst mächtige Esper-Fähigkeiten zu entfesseln.

Pro: Beeindruckende Esper-Kämpfe

Spannende, dramatische Geschichte

Ansprechende CGI-Sequenzen

Dynamisches Action-Kampfsystem

Gute Synchronsprecher Contra: Nebenmissionen eher langweilig

Lange Sequenzen ohne spielerisches zutun

Keine stabile Bildrate

Final Fantasy 10 (FF 10 HD-Remaster)

Plattform: PS2 / PS4, PS5

Release: Juli 2001 / Mai 2015

Metascore: 85 / 92

PSN-Score: 4,83

USK: 12 Jahre

Spieler: 1 Spieler

Ein echter Klassiker. Diese Reise von Yuna und Tidus ist eine der schönsten Liebesgeschichten auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Das Original erschien im Juli 2001 und wurde für die aktuellen Konsolengenerationen mit einem HD-Remaster neu aufgelegt. Als Blitzballstar Tidus versucht ihr mit der Hilfe von Yuna und weiteren Freunden nicht nur zurück in eure Heimat zu finden, sondern auch eine Bedrohung namens Sin aufzuhalten, die alles zu zerstören droht.

Neben der emotionalen Story und dem gelungenen CTB-Kampfsystem bleiben den meisten Spielern vermutlich der zauberhafte Soundtrack und die tollen Zwischensequenzen im Kopf. “Final Fantasy 10” hat mit “Final Fantasy 10-2” eine Fortsetzung bekommen, in der die tragische Liebesgeschichte weitererzählt wird.

Für PlayStation Plus Essential-Mitglieder gilt: “Final Fantasy 10/10-2 HD Remaster” ist Teil des Abos und kann kostenfrei heruntergeladen werden.

Pro: Romantischste FF-Story ever

Tiefgründige Geschichte, toll erzählt

CTB-Kampfsystem bringt frischen Wind ins Genre

Viele Kostüme Contra: Schlauchartige Levels

Teils nervige Zufallskämpfe

Sehr einfache Sammelaufgaben

Final Fantasy 15

Plattform: PS4, PS5

Release: November 2016

Metascore: 81

PSN-Score 4,63/5

USK: 12 Jahre

Spieler: 1 Spieler

Bei “Final Fantasy 15” scheiden sich die Geister. Oder Bestia. Oder Ester. Der moderne K-Pop-Boyband-Look mit den vier Hauptcharakteren gibt der emotionalen Geschichte von “FF15” eine gewisse Leichtigkeit. Neben der Liebesgeschichte, die sich um den Hauptcharakter spinnt, werdet ihr in “Final Fantasy 15” in einen großen Kampf verwickelt, bei dem Intrigen und vieles mehr eine Rolle spielen. Zudem liegt der Fokus der Geschichte auf Freundschaft und was es bedeutet, füreinander einzustehen.

Ihr kämpft in schnellen, actionreichen Echtzeitgefechten in einer riesigen Open World mit dem Protagonisten Prinz Noctis und seinen Begleitern. In Sachen Gameplay mischen die Entwickler bei “FF15” klassische Ansätze mit vielen frischen Ideen. So könnt ihr einige Wege beispielsweise im Auto zurücklegen! Das JRPG steckt aber auch voller typischer Zutaten des Genres: Von ausschweifenden Dialogen, über zahlreiche Nebenmissionen und Beschäftigungen bis hin zu Gimmicks wie Kochen und allseits beliebten Chocobo-Aktivitäten.

Pro: Bunte, abwechslungsreiche Level

Regelmäßig neuer Content

Zugänglich und einfach verständlich

Chaotisch & Spaßig Contra: Matchmaking dauert teilweise ewig

Steuerung nicht besonders präzise

Kein Couch-Koop

Final Fantasy 14

Plattform: PS3, PS4, PS5

Release: August 2013

Metascore: 92

PSN-Score 4,49/5

USK: 12 Jahre

Spieler: 1 Spieler (Online mehr)

Final Fantasy 14” ist riesig. Der MMORPG-Ableger des “FF”-Franchises hält schon weit über zehn Jahre Millionen Spieler vor den Bildschirmen und es ist kein Ende in Sicht. In der Welt von Eorzea erschafft ihr euch einen Charakter, um den typischen MMO-Aufgaben nachzugehen. Der Clou dabei: “Final Fantasy XIV” schafft es mit der Gestaltung der Welt, den Charakteren, Aufgaben und den immer neuen Content Updates, dass es nie langweilig wird. Der Gameplay-Loop funktioniert einfach.

Mittlerweile existieren neben dem Hauptspiel zahlreiche Erweiterungen, die alle in die Lore verwoben sind. Die große Community trägt maßgeblich dazu bei, dass “FF14” auch auf Dauer so erfolgreich ist. Und wer noch nie in den Soundtrack von “Final Fantasy 14” hineingehört hat, lässt jetzt alles stehen und liegen, um das nachzuholen!

Was viele nicht wissen: “FF14” ist bereits das zweite MMORPG aus dem “FF”-Universum.

Auch “FF11” ist als Multiplayer Game veröffentlicht worden, konnte allerdings mit dem weltweiten Erfolg von “Final Fantasy 14”, der bis heute anhält, nicht mithalten. Um “FF14” zu spielen, benötigt ihr einen aktiven PlayStation Plus-Account.

Pro: Ansprechende Grafik

Immer neue Content Updates, Community-Aktionen und mehr

Eine umfangreiche Geschichte

Schnelles Kampfsystem

VIele Optionen, um den eigenen Charakter zu entwickeln Contra: Online-Zwang

Mikrotransaktionen allgegenwärtig

Einstieg & Einarbeitung teils langatmig

Final Fantasy 7 Remake

Plattform: PS4, PS5

Release: April 2020

Metascore: 87

PSN-Score 4,72/5

USK: 16 Jahre

Spieler: 1 Spieler

Dieser Eintrag steht stellvertretend auch für “Final Fantasy 7”, das bereits 1997 veröffentlicht wurde. Obwohl beide Spiele im Kern dieselbe Idee und Geschichte verfolgen, ist ihre Umsetzung grundverschieden. Das liegt vor allem am Wandel der Zeit und den zahlreichen technischen Errungenschaften, die Cloud, Tifa und Co. nun so zum Leben erwecken, wie sich das viele von uns bereits damals vorgestellt haben.

In “Final Fantasy VII Remake” startet ihr eure Reise mit dem etwas mürrischen Cloud und erkundet bei eurer Flucht aus der Stadt die Geheimnisse und Gefahren von Midgar. Das Action-Rollenspiel ist eine Neuinszenierung des Originals und lässt das actiongeladene Echtzeit-Kampfsystem von “Final Fantasy 15” mit einigen Twists (ATB-Balken) wieder aufleben.

“FF7 Remake” ist der erste von voraussichtlich drei Teilen, der die Originalgeschichte von damals neu erzählt und dabei um Details sowie neue Blickwinkel erweitert.

Pro: Mehr Zeit & Charaktertiefe für einzelne Charaktere

Tolle Grafik

Details, die der Welt des Originals noch mehr Tiefe geben

Deutsche Sprachausgabe

Actionreiches Kampfsystem Contra: Midgar auf Dauer etwas eintönig

Sidequests fehlt es an erzählerischer Tiefe

Teils schlauchige Level

Final Fantasy 7 Rebirth

Plattform: PS4, PS5

Release: Februar 2024

Metascore: 93

PSN-Score 4,78/5

USK: 16 Jahre

Spieler: 1 Spieler

Wer “FF7 Remake” gespielt hat, kommt an “FF7 Rebirth” wohl kaum vorbei. Nach der Flucht aus Midgar und dem großen Cliffhanger wird die Geschichte nun in Rebirth weitererzählt. Sie verfolgen nun den gefallenen Engel Sephiroth, während all ihre Entscheidungen das Schicksal des Planeten beeinflussen.

Im Gegensatz zum Original, “Final Fantasy 7”, öffnet sich die Welt in der Neuauflage und bietet viele neue und erweiterte Story-Inhalte. Das hat den Vorteil, dass einige Charaktere besser auserzählt werden und genügend Platz für tiefere Geschichten und Details bleibt. Optisch ist “FF7 Rebirth” ein echter Hingucker auf PlayStation 5. Obwohl so mancher Charakter vielleicht etwas zu perfekt aussieht, lässt die detailreiche Umsetzung des Originals Fan-Herzen höher schlagen.

Pro: Viel Abwechslung

Tolle Umsetzung und Erweiterung der klassischen Geschichte

Rasantes, motivierendes Kampfsystem

Viele Minispiele sorgen für Abwechslung Contra: Kämpfe teils unübersichtlich

Verworrene Geschichte, die man nur mit Hintergrundwissen (Spin-Offs) zu 100% versteht

Final Fantasy 9 (Digital Edition)

Plattform: PS4

Release: Februar 2001 (September 2017)

Metascore: 94

PSN-Score: 4,85/5

USK: 6 Jahre

Spieler: 1 Spieler

“Final Fantasy 9” startet mit einer Theateraufführung, die sich als Tarnung für die Entführung der Prinzessin entpuppt, die unglücklich mit ihrem Leben am Hof ist. Was zunächst nach einer Geschichte klingt, die ihr schon tausend Mal gehört habt, entwickelt sich zu einer höchst tiefgründigen Erzählung über den Sinn des Lebens und persönlichen Herausforderungen.

Der neunte Ableger des “Final Fantasy”-Franchises orientiert sich stilistisch an den früheren Teilen der Serie. So startet ihr in “FF9” wieder im 4er-Team in ATB-Balken-Kämpfe, die durch verschiedene Spezialaktionen jeder Jobklasse einiges an Tiefgang bekommen. Klassisch wird es auch beim Look der Charaktere, die optisch ihren Beruf widerspiegeln.

Die Digital Edition des 2001 erschienenen “Final Fantasy 9” (PS) ist im PlayStation Store für PlayStation 4 verfügbar.

Pro: Klassisches FF-Gameplay

Vielschichtige Charaktere

Tiefgreifende Story rund um eine Diebesbande

Abwechslungsreicher Soundtrack Contra: Lineares Leveldesign bietet wenig Platz für Ausbrüche

Kämpfe durch Zufallsbegegnungen

Heutzutage auf PS4 vielleicht etwas schwerfällig zu spielen

Final Fantasy 12 The Zodiac Age

Plattform: PS4

Release: September 2021

Metascore: 86

PSN-Score 4,76/5

USK: 12 Jahre

Spieler: 1 Spieler

Das Königreich Dalmasca liegt in Trümmern und die Thronerbin schließt sich einer Widerstandsbewegung an, um ihr Land aus den Händen der Gegner zu befreien und es zurück ins Licht zu führen. Das kann sie natürlich nicht allein – so schließt sie sich mit dem blonden Protagonisten Vaan und weiteren Verbündeten zusammen, um tief in die Geschichte voller politischer Intrigen eintauschen.

“Final Fantasy 12” erschien bereits für PlayStation 2 und bekam einige Jahre später ein Upgrade, sodass es unter dem Namen “FF12 The Zodiac Age” für PS4 veröffentlicht wurde. Dabei wurde es nicht nur optisch ein wenig aufpoliert: Verschiedene Features, wie das komplette Klassen- und Jobsystem, wurden überarbeitet.

Pro: Umfangreiches Kampfsystem

Riesige Welt zum Erkunden

Politische, verzweigte Story

Klassischer JRPG-Spaß Contra: Texturen und Charaktermodelle teils dürftig

Viel Grinden notwendig

Teils komplizierte Story

Final Fantasy 8 Remastered

Plattform: PS4

Release: September 2019

Metascore: 80

PSN-Score 4,79/5

USK: 12 Jahre

Spieler: 1 Spieler

Der achte Ableger des “Final Fantasy”-Franchises hatte es nicht leicht: Nach dem enormen Erfolg von Cloud und Co. versuchen die Entwickler, anzuknüpfen. Dieses Mal in einem Sci-Fi-Fantasy-Setting rund um Protagonist Squall Leonhart, das sich von dem Vorgänger stark abhebt.

Die Remastered-Version von “FF8” bietet einige Quality-of-Life-Verbesserungen. So können die Zufallskämpfe nach Belieben an- sowie ausgeschalten werden. HD-Charaktermodelle, der 3-fach Speed Mode und Kampfhilfen sind gute Upgrades, um das Spiel auch heutzutage auf PlayStation 4 in der Remastered-Version zu genießen.

Pro: HD-Grafik

3x Speed Mode zum schnelleren Erleben der Spielszenen

Sci-Fi-Fantasy-Geschichte bringt Abwechslung ins JRPG-Genre

Quality-of-Life-Verbesserungen Contra: Grafisch nicht überall verbessert

Sci-Fi-Setting befremdliche für Fans des klassischen Franchises

Final Fantasy Pixel Remaster

Plattform: PS4

Release: September 2019

Metascore: 80

PSN-Score 4,66/5

USK: 12 Jahre

Spieler: 1 Spieler

In einer Top 10-Liste ist leider nicht genügend Platz für alle fantastischen Spiele des Franchises. Aus diesem Grund haben wir für euch hier die “FF Pixel Remaster”-Kollektion gelistet, die “Final Fantasy 1-6” in der nostalgischen Pixel-Version enthält.

Startet mit dem ersten Teil der legendären Spielereihe als Krieger des Lichts und rettet die Welt, um einen Vorgeschmack auf die Features zu bekommen, die sich in den kommenden Ablegern weiterentwickeln und “Final Fantasy” zu dem Rollenspiel-Epos zu machen, das es heute ist. Der putzige Pixellook ist nostalgisch und fängt den Charme der damaligen Originalteile auf frische Art und Weise ein. Wer die Anfänge von “Final Fantasy” verpasst hat, kann mit dem Pixel Remaster gut und gerne alles nachholen.

Pro: Charmanter Pixel-Look

Enthält “Final Fantasy 1-6”

Perfekt für Liebhaber Contra: Retro-Charme muss man mögen

Es gibt bereits Remastered-Versionen, die sich besser spielen lassen

Nun seid ihr an der Reihe: Welches „Final Fantasy“ ist euer Favorit?

