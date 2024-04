Dead Space 2: Remake aufgrund schlechter Verkaufszahlen eingestellt – Gerücht

Laut Jeff Grubb sollen die Entwickler von EA Motive zwischenzeitlich an einem Remake zu "Dead Space 2" gearbeitet haben. Laut dem Industrie-Insider sollten wir allerdings nicht damit rechnen, dass dieses auf absehbare Zeit erscheint.

Schon kurz nach dem Release des „Dead Space“-Remakes im Januar 2023 kam das Gerücht auf, dass auch das zweite „Dead Space 2“-Abenteuer aus dem Jahr 2010 ein Comeback auf den aktuellen Plattformen feiern könnte.

Zunächst entdeckte die Community im New-Game-Plus-Modus des „Dead Space“-Remakes entsprechende Hinweise. Eine im Februar 2023 veröffentlichte Umfrage von EA befeuerte die Gerüchte um weitere Remakes. Wie Giantbombs Jeff Grubb berichtet, soll EA Motive in der Tat an einer technisch überarbeiteten Neuauflage von „Dead Space 2“ gearbeitet haben.

Laut den Informationen des Industrie-Insiders sollten wir möglicherweise aber nicht mehr mit dem Release des „Dead Space 2“-Remakes rechnen. Aufgrund der enttäuschenden Verkaufszahlen des ersten Remakes soll sich EA nämlich dazu entschieden haben, das Projekt auf Eis zu legen beziehungsweise einzustellen.

Remake soll sich in der Vorproduktion befunden haben

Grubb in der aktuellen Ausgabe des „Game Mess Mornings“-Podcasts: „Sie haben daran gearbeitet. Sie haben an Dead Space 2 gearbeitet … und sie arbeiten nicht mehr daran. Es wurde auf Eis gelegt, weil das erste Spiel enttäuschende Verkaufszahlen verbuchte. So wurde es mir erklärt.“

„Also, wenn ihr euch auf ein Dead Space 2 gefreut habt, ist das eine schlechte Nachricht. Es ist einfach eine schlechte Nachricht. Heißt das, dass es nie passieren wird?“, führte Grubb aus. „Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Aber so wie es jetzt aussieht, haben sie daran gearbeitet.“

„Es war in der Konzeptphase, glaube ich … Es war definitiv in der Vorproduktion, und jetzt wurde diese Arbeit auf Eis gelegt. Sie sind damit fertig, und dieses Studio arbeitet jetzt an Iron Man und Battlefield“, ergänzte Grubb und wies darauf hin, dass wir auf absehbare Zeit nicht mit dem Remake zu „Dead Space 2“ rechnen sollten.

EA Motive arbeitet zukünftig an der Battlefield-Reihe

Die Verantwortlichen von EA beziehungsweise EA Motive kommentierten die Aussagen von Jeff Grubb bislang nicht. Wie in dieser Woche bekannt gegeben wurde, handelt es sich bei „Iron Man“ nicht um das einzige Projekt, an dem EA Motive arbeitet. Zudem wird ein Team ausgewählter Entwickler zukünftig an der „Battlefield“-Reihe mitwirken.

Bezüglich „Iron Man“ ergänzte das Studio, dass der Action-Titel in den letzten Monaten „große Fortschritte machte“ und „einen wichtigen internen Meilenstein“ erreichte. Offen ließen die Entwickler leider, wann wir mit weiteren Details oder einer Gameplay-Enthüllung rechnen dürfen.

„Iron Man“ erscheint für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

