Dragon’s Dogma 2: Capcom zeigt Mitgefühl – leiht eure ungeliebten Pawns aus

Das Pawn-System ist auch in "Dragon's Dogma 2" wieder wichtig. Capcom leistet daher Abhilfe, falls kein anderer Spieler eure selbsterstellten Begleiter anheuern will.

In der „Dragon’s Dogma“-Reihe erstellen die Spieler nicht nur ihren eigenen Charakter, sondern auch einen Begleiter, ihren sogenannten Pawn. Dieser kann nicht nur auf den eigenen Reisen mitgenommen, sondern auch an andere Spieler „ausgeliehen“ werden.

Durch die Abenteuer mit anderen Helden bringt der Pawn nicht nur nützliche Items, sondern auch wichtige Informationen über die Spielwelt und Quests mit. Dumm nur, wenn die anderen Spieler den eigenen Begleiter in „Dragon’s Dogma 2“ nicht auf ihren Reisen dabeihaben wollen.

„Falsche Spieler“ heuern wartende Pawns aus

Für diesen unpraktischen Fall haben die Entwickler von Capcom für „Dragon’s Dogma 2“ ein Feature zurückgebracht, das den Spielern bereits im Vorgänger aus 2012 ausgeholfen hat. Denn falls euer Pawn zu lange auf der Wartebank sitzt, wird dieser von „falschen Spielern“ ausgeliehen. Dadurch kommt euer Begleiter mal raus und bringt Items und Informationen mit, wie bei echten Spielern.

Allerdings führen diese falschen Spieler die Pawns nicht nur Gassi. Sie können auch Dinge tun, die eure Mitspieler tun können. So können sie die Begleiter bewerten und ihnen Geschenke mitgeben. Darüber hinaus können sie auch Pawn-Quests abschließen. All dies geschieht unabhängig von den Privatsphäre-Einstellungen der Spieler.

Hilfe für Spieler griff schon im ersten Teil der Rollenspiel-Reihe

Capcom macht im offiziellen FAQ zu „Dragon’s Dogma 2“ keinen Hehl aus den „falschen Spielern“. Die Antwort findet sich unter der Frage, warum der Name des Pawn-Entleihers als Bindestrich dargestellt wird oder die Informationen des jeweiligen Spielers nicht abgerufen werden können.

Capcom antwortet darauf, dass dies unter anderem an den Privatsphäre-Einstellungen des Entleihers liegen könnte. „Außerdem kann der Haupt-Pawn von seiner Reise jenseits des Rifts zurückkehren, auch wenn deine Figur nicht von einem anderen Spieler ausgeliehen wurde“, so das Unternehmen in dem FAQ. „In diesem Fall wird nur der Name des Entleihers angezeigt und du hast keinen Zugriff auf seine Informationen, wie zum Beispiel sein Profil.“

Quelle: Reddit, Capcom, Eurogamer, PC Gamer

Weitere Meldungen zu Dragon's Dogma 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren