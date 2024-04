Alone in the Dark: Update 1.000.006 steht bereit – Optimierungen, Bugfixes & Features

Alone in the Dark:

Ab sofort steht ein frisches Update zum Horror-Reboot "Alone in the Dark" zum Download bereit. Dem offiziellen Changelog zufolge warten Fehlerbehebungen, diverse Verbesserungen und neue Features.

Zum Release Ende März hatte die Rückkehr des legendären Horror-Klassikers „Alone in the Dark“ mit diversen Fehlern zu kämpfen, die die Entwickler von Pieces Interactive nach und nach aus der Welt schaffen.

Wie das Studio bekannt gab, steht ab sofort das nächste Update zu „Alone in the Dark“ zum Download bereit. Zum einen nahm sich Pieces Interactive der Fehler an, die dazu führen konnten, dass eure Charaktere in der Umgebung feststeckten. Auch die Probleme mit der Kollisionsabfrage sowie die teilweise hölzernen Animationen nahmen die Entwickler in Angriff.

Streamerinnen und Streamer hingegen dürfen sich über die Möglichkeit freuen, urheberrechtlich geschützte Musik im „Text- und Audiooptionen“ zu deaktivieren. Dadurch ist gewährleistet, dass es beim Streaming des Titels oder der Veröffentlichung von eigenen Gameplay-Videos auf Plattformen wie YouTube nicht zu Problemen mit dem Urheberrecht kommt.

Welche Verbesserungen der Patch sonst noch umfasst, verrät euch der angehängte Changelog.

Änderungen:

Option zum Festlegen des Shader-Vorladens im Menü „Videooptionen“ hinzugefügt.

Es wurde die Option hinzugefügt, die Unterstützung für ältere Festplatten zu aktivieren, indem Streaming und Vorladen verbessert werden, wodurch potenzielle Ruckler und Probleme beim Laden von Assets auf älterer Hardware reduziert werden.

Option zum Deaktivieren urheberrechtlich geschützter Musik im Menü „Text- und Audiooptionen“ hinzugefügt. Dadurch können Streamer das Spiel ohne urheberrechtlich geschütztes Audio spielen.

Optimierung:

Allgemeine VFX- und Beleuchtungsoptimierung.

Behobene Fehler:

Kollisionsprobleme bei mehreren Assets behoben.

Problem behoben, bei dem der Spieler die Krankenstation in Kapitel 4 nicht verlassen konnte.

Die Friedhofs Grapple Logik wurde geändert, um zu verhindern, dass der Spieler beim Grapple gegen Wände gestoßen wird.

Problem mit der Teetotaler Trophäe behoben.

Problem behoben, bei dem der Spieler beim Laden eines Speicherstands in Kapitel 4 außerhalb des spielbaren Bereichs landete.

Unsichtbare Gladstone-Tasche im Kleinen Salon in Kapitel 2 behoben.

Verfeinerung der Animationen bei der Einführung des Jacob-Boss in Arctic.

Es wurde ein Speicherproblem behoben, bei dem der Spieler in Kapitel 4 an der Derceto-Rezeption eingesperrt werden konnte.

Ein Speicherproblem am Tor in French Quarters in Kapitel 1 wurde behoben, bei dem das Tor im letzten Hof nach dem Laden des Spiels nicht geöffnet werden konnte.

Auf dem Boden verbleibende Nahkampfwaffen sollten jetzt beim Laden eines Speicherstands erhalten bleiben.

Problem behoben, bei dem in Kapitel 3 beim Öffnen des Sarkophags beim Übergang von der Gallatin Street zu den Desert Standing Stones ein schwarzer Bildschirm angezeigt wurde.

Problem behoben, bei dem ein schwarzer Bildschirm angezeigt wird, nachdem man das Rätsel auf dem Dachboden in Kapitel 4 löste.

Problem mit der verschlossenen Bibliothekstür in Kapitel 4 behoben.

Es wurde ein Problem behoben, durch das man die abgesenkte Brücke in Oil Rig in Kapitel 2 nach dem Laden eines Speicherstands nicht absenken konnte.

Probleme mit dem Sound beim Laden eines Speicherstands im Wintergarten behoben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Sie die letzte Zwischensequenz im Kloster von Taroella im Untersuchungsmodus auslösen konnten.

Softlock-Problem im St. Georges Hotel im French Quarters in Kapitel 4 behoben.

Es wurde ein Problem behoben, das den Spieler teleportierte, wenn er in Kapitel 3 in Desert Standing Stones die HOME-Taste drückte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das alternative Ende, das das gesammelte Lagniappe-Set erfordert, nicht ausgelöst werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Spieler in Kapitel 2 an der Tür mit den beiden Medaillons auf der Ebene des Lafayette-Friedhofs feststeckte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Spieler nicht mit der Tür mit den drei Medaillons am Ende des Levels „Lafayette-Friedhof“ in Kapitel 2 interagieren konnte.

„Alone in the Dark“ erschien im März 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Laut den internationalen Reviews konnte der Reboot die in ihn gesteckten Erwartungen nur bedingt erfüllen. Nach mehr als 70 Reviews bringt es der Titel auf Metacritic auf eine Durchschnittswertung von 63 Punkten.

Der User-Score fällt mit 7.7 Punkten etwas wohlwollender aus. Warum uns „Alone in the Dark“ etwas besser gefiel als einem großen Teil der internationalen Kollegen, verrät euch unser ausführlicher Test.

