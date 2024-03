Alone in the Dark: Testwertungen sind da – ein bescheidenes Horror-Reboot

Alone in the Dark:

Die Meinungen zu "Alone in the Dark" gehen teils weit auseinander, wie die heute eingetroffenen Testwertungen veranschaulichen.

Am morgigen Mittwoch kehrt der Horror-Klassiker „Alone in the Dark“ zurück. Wie sich das Reboot in der Presse schlägt, können wir den heute veröffentlichten Testwertungen entnehmen. Schauen wir uns ein paar davon näher an.

Tester haben viel zu kritisieren

GamePressure hat sich mit 75 Punkten für eine positive Wertung entschieden: „Das neue Alone in the Dark ist genau das richtige Spiel für Fans von spannungsgeladenen Spielen, die lästige Jump-Scares leid sind. Wenn Sie also die fesselnde Atmosphäre über Adrenalinschübe in ähnlichen Titeln schätzen, werden Sie diesen Neustart wirklich genießen.“

Voxel hält die Spielerfahrung für einigermaßen gelungen und kommt auf 70 Punkte: „Alone in the Dark hat einige Probleme, aber ich hatte trotzdem Spaß beim Spielen. Ein Klassiker, der praktisch die Art und Weise, wie Survival-Horror heute ist, begründet hat, hätte jedoch ein Remake verdient, das mit mehr Vorsicht und Sorgfalt durchgeführt wird.“

Bei WellPlayed reichte es nur für 55 Punkte: „Alone in the Dark ist ein gelungener Versuch, zeitgemäße Survival-Horror-Mechanismen zu nutzen, aber es ist ein völlig zusammenhangloses Spiel mit einem langweiligen Design und einer verwirrenden Tonalität.“

Deutlich schlechter fällt das Feedback von Eurogamer aus, die nur 40 Punkte vergeben: „Großartige Ideen und eine bewegte Geschichte werden durch mittelmäßige Kämpfe und eine enttäuschend unausgereifte Umsetzung zunichte gemacht.“

Das Review von GamesRadar+ (30 Punkte) liest sich vernichtend. Im Fazit steht: „Ein glanzloses und bruchstückhaftes Spiel, das nie wirklich zu einem sinnvollen Ganzen wird. In fast jeder Hinsicht, von der Geschichte über den Kampf bis hin zu Horror und Atmosphäre, lässt Alone in the Dark viel zu wünschen übrig.“

Alle Testwertungen im Überblick

Positiv

GameGrin – 90

Digitally Downloaded – 90

PSX Brasil – 85

COGconnected – 84

MeuPlayStation – 81

Dexerto – 80

Games.ch – 80

IGN Deutschland – 80

Eurogamer Poland – 80

Radio Times – 80

Daily Star – 80

Gaming Age – 80

VideoGamer – 80

IGN Spain – 80

Gamepressure – 75

Gaming Nexus – 75

Neutral

Spaziogames – 72

Carole Quintaine – 70

CD-Action – 70

CGMazazine – 70

GamingTrend – 70

God is a Geek – 70

Noisy Pixel – 70

Shacknews – 70

Wccftech – 70

Voxel – 70

GAMINGBible – 70

MMORPG.com – 70

PlayStation Universe – 70

GameSkinny – 70

GameSpew – 70

The Games Machine – 70

IGN Brasil – 65

Playsense – 65

Jeuxvideo – 65

IGN Italia – 65

Bazicenter – 60

Malditos Nerds – 60

Push Square – 60

Metro GameCentral – 60

GamingBolt – 60

WellPlayed – 55

GameReactor UK – 50

Finger Guns – 50

Gfinity – 50

Negativ

Twinfinite – 40

GameSpot – 40

Eurogamer – 40

NME – 40

Siliconera – 40

Gameblog.fr – 40

Eurogamer Portugal – 40

Game Rant – 30

GamesRadar+ – 30

Guardian – 20

Das Resultat aus diesen Testwertungen: ein Metascore von 63 Punkten für die PS5-Version. Demnach ist die Horror-Neuauflage wenig gelungen. Bei der PC-Fassung sieht es mit 65 Punkten zumindest etwas besser aus. Die Xbox-Version kommt wiederum auf 60 Punkte, allerdings liegen hier nur elf Reviews vor.

„Alone in the Dark “ ist ab dem 20. März erhältlich und kostet 59,99 Euro. Bis zu 20 Stunden könnt ihr damit Zeit verbringen. PlayStation-Spieler, die ein aktives PS-Plus-Abo haben, können beim Kauf übrigens zehn Prozent sparen. Dieser Rabatt läuft jedoch am morgigen Veröffentlichungstag um 15 Uhr ab.

Weitere Meldungen zu Alone in the Dark.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren