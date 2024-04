Fortnite: Warum sich Nintendo nicht auf Crossover einlässt

Zahlreiche bekannte Videospiel-Helden und -Bösewichte sind in „Fortnite“ vertreten. Regelmäßig fädelt Epic Games neue Kooperationen ein, um ikonische Charaktere in den Shop zu bringen und mit ihnen viel Geld zu verdienen.

Auch PlayStation-Figuren wie Kratos und Nathan Drake sind längst im Battle-Royale-Hit zu sehen. Xbox ließ sich ebenfalls auf Crossover ein, weshalb der Master Chief im Spiel enthalten ist.

Epic Games wollte Samus haben

Anders sieht es bei Nintendo aus, mit denen sich Epic Games bisher nicht einigen konnte. Das Softwareunternehmen war einst daran interessiert, die Hauptfigur der „Metroid“-Reihe einzuführen: Samus Aran. Geworden ist daraus nichts.

Was der Grund dafür ist? Das japanische Videospielunternehmen möchte seine Helden schlichtweg nicht auf anderen Plattformen sehen.

Sie haben sich wirklich daran gestört, dass ihre Charaktere auf Plattformen auftauchen, die nicht ihre sind. Der frühere Epic-Mitarbeiter Donald Mustard über Nintendo

„Fortnite“ ist auf jedem erdenklichen Gerät erhältlich. Neben der Switch ist der Free-2-Play-Titel auf PlayStation, Xbox, PC und mobilen Geräten spielbar. Somit wären Nintendos Maskottchen im Falle eines Crossovers nicht nur auf der Switch verfügbar.

Sie wären begeistert, Nintendo-Charaktere in Fortnite zu haben, aber nur, wenn es auf ihrer Plattform ist. Mustard weiter über Nintendos Haltung

Theoretisch wäre es möglich, einen Charakter plattformexklusiv zu machen. Epic Games hat jedoch kein Interesse, bestimmte Skins auf eine Plattform zu beschränken. Denn laut Donald Mustard soll „Fortnite“ auf jeder Plattform die gleiche Spielerfahrung bieten.

Schon im Dezember 2023 sprach der ehemalige Nintendo-Arbeiter Kit Ellis über die ausbleibende Kooperation mit Epic Games. Er meinte, dies ergebe aus mehreren Gründen keinen Sinn. So habe Nintendo Jahrzehnte damit verbracht, sich geistiges Eigentum aufzubauen. Zudem wird in „Fortnite“ auf Menschen geschossen, was nicht zu Nintendos Werten passt.

Sie brauchen Fortnite nicht. Sie sind größer als Fortnite. Die Sachen, die sie machen, sind größer als Fortnite. Kit Ellis über seinen früheren Arbeitgeber

Weitere Meldungen zu Fortnite.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren