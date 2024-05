XDefiant: Erster Patch verfügbar – schon jetzt ein Cheater-Problem

Ubisoft hat am heutigen Freitag den ersten Patch für seinen frisch veröffentlichten Online-Shooter herausgebracht.

Patch Nummer eins für „XDefiant“: Drei Tage nach dem Release des neuen Ego-Shooters geht Ubisoft die ersten Probleme an. Was genau sich durch das jetzt verfügbare Update ändert, verraten die Patch Notes.

Die Patch Notes in der Übersicht

Spielmodi

Manchmal wurden Spieler, die in die Übungszone geladen wurden, außerhalb der Welt in einer Höllenlandschaft gespawnt, was jetzt (wahrscheinlich) nicht mehr der Fall ist.

Geräte

Ein Problem behoben, bei dem, wenn der Spieler während der Animation zum Einsetzen von Geräten starb, das nächste eingesetzte Gerät vor seine Füße fiel, anstatt wie vorgesehen geworfen zu werden.

Netcode

Das Problem, bei dem man beim Töten eines Gegners Treffermarkierungen erhielt, aber seine Gesundheitsleiste immer noch voll angezeigt wurde? Die Anzeige der Gesundheitsleiste war falsch – man hat ihnen Schaden zugefügt. Das sollte jetzt behoben sein.

Lokalisierung

Problem behoben, bei dem der UI-Text am Ende eines Spiels in Arabisch mit der falschen Ausrichtung angezeigt wurde.

Verschiedenes

Übungszone wieder aktiviert, aber es ist möglich, dass immer noch merkwürdige Dinge passieren können.

Problem behoben, das bei einigen AMD-GPUs zu niedrigen Frameraten führte.

Früher oder später wird sich Ubisoft einem weiteren Problem annehmen müssen: den Cheatern. Schon jetzt tummeln sich zahlreiche Betrüger im Spiel, die anderen den Spaß verderben. Sowohl Aimbots als auch Wallhacks kommen zum Einsatz.

„XDefiant“ verwendet BattleEye – das gleiche Anti-Cheat-System wie in „Rainbow Six: Siege“. Auch in dem Taktik-Shooter sind Cheater weit verbreitet, weshalb es keine Überraschung ist, dass auch der neue Shooter davon betroffen ist.

Ein Spieler glaubt: „Von jetzt an wird es nur noch schlimmer werden, und es ist erst die Vorsaison.“ Seiner Meinung nach hätten der Netcode und Anti-Cheat absoluten Vorrang haben müssen. Ums Gameplay könne man sich schließlich auch später kümmern.

Jemand anderes teilt mit, er treffe „alle zwei bis drei Runden“ auf einen Cheater. Wie sich das Ganze entwickelt und welche Maßnahmen Ubisoft ergreifen wird, bleibt abzuwarten.

„XDefiant“ ist seit Dienstag für PS5, Xbox Series X/S und PC kostenlos spielbar. Wie erfolgreich der Launch gewesen sein könnte, verraten inoffizielle Zahlen des gut informierten Branchen-Insiders Tom Henderson.

