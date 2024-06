PS Plus Essential Juli 2024: Das sind die neuen Abo-Spiele und was haltet ihr davon?

PS Plus Essential Juli 2024:

In der kommenden Woche schaltet Sony die Juli-Neuzugänge für PS Plus Essential frei. Einmal mehr sind drei Games dabei. Stoßen sie auf euer Interesse?

Sony Interactive Entertainment hat in dieser Woche die Juli-Neuzugänge von PS Plus Essential angekündigt. Damit ist der erste Drop für den bevorstehenden Monat bekannt. Mit dabei sind “Borderlands 3”, “NHL 24” und “Among Us”.

Die Neuzugänge der Essential-Stufe können ab dem kommenden Dienstag in die persönliche Bibliothek gepackt werden. Allerdings sorgen Ankündigungen von PS-Plus-Spielen mal mehr und mal weniger für Begeisterung. Können die neusten Spiele überzeugen?

Wie zufrieden seid ihr mit PS Plus Essential für Juli 2024?

Welchen Eindruck hat die Ankündigung auf euch hinterlassen? Seid ihr mit der Auswahl zufrieden? Nachfolgend könnt ihr eure Stimme hinterlassen. Sollte keine der Optionen eure Meinung widerspiegeln, dann äußert sie einfach in den Kommentaren.

PS Plus Essential im Juli 2024: Was haltet ihr von den Neuzugängen? Hervorragender Monat mit einer Top-Auswahl

Ich bin weitgehend zufrieden

Es ist eine mittelmäßige Auswahl

Welche der frisch angekündigten Juli-Neuzugänge für PS Plus Essential trifft auf euer Interesse? Hier können bis zu drei Stimmen verteilt werden.

Welches der neuen PS-Plus-Spiele landet auf eurer Konsole? Borderlands 3

NHL 24

Among Us

Die interessanten Spiele besitze ich schon

Bei den Neuzugängen für PS Plus Essential handelt es sich weitgehend um bekannte Spiele. Dennoch haben wir dir wichtigsten Informationen nachfolgend zusammengefasst:

Borderlands 3 führt in das chaotische Universum von Pandora

“Borderlands 3” ist ein First-Person-Shooter-Rollenspiel, das bei Gearbox Software entstand und von 2K Games im September 2019 veröffentlicht wurde. Es führt zurück in das verrückte und chaotische Universum von Pandora.

“Borderlands 3” zeichnet sich durch einen charakteristischen Cel-Shading-Stil aus und kann gleichermaßen mit Humor punkten. Spieler wählen aus vier „Kammerjägern“, von denen jeder über einzigartige Fähigkeiten und Spielstile verfügt. Danach geht es auf Loot-Jagd, wobei eine riesige Vielfalt an Waffen behilflich ist.

Mit reichlich Waffengewalt gehen Spieler in „Borderlands 3“ auf die Jagd.

Die Handlung des PS-Plus-Neuzugangs für PS Plus Essential dreht sich um zwei Hauptantagonisten, die Zwillingsgeschwister Tyreen und Troy Calypso, die versuchen, die Macht der Sirenen für ihre eigenen finsteren Pläne zu nutzen. Der Spieler muss die Calypso-Zwillinge stoppen und die Geheimnisse der Kammern aufdecken.

“Borderlands 3” erhielt nach dem Launch überwiegend positive Bewertungen von Kritikern und Spielern. Auf Metacritic erreicht der Gearbox-Titel solide Bewertungsscores, wobei die PS4-Version bei einem Metascore von 78 liegt. Die später nachgereichte PS5-Version kommt auf Basis von fünf Tests auf einen Score von 91.

In PSN-Sales ist “Borderlands 3” regelmäßig für knapp über zehn Euro zu haben. Die Disk-Fassung kostet bei Amazon derzeit rund 14 Euro.

NHL 24 ist die neuste Ausgabe der Eishockey-Videospielreihe

“NHL 24”, das zweite Spiel für PS Plus Essential im Juli 2024, stammt von EA Sports und ermöglicht Spielern, in die dynamische Welt des Eishockeys einzutauchen – sei es im Einzelspielermodus oder im kompetitiven Mehrspielermodus.

Das Sportspiel, das im Oktober 2023 auf den Markt kam, beinhaltet aktualisierte Spielmodi, darunter ein Karrieremodus, Be A Pro und Online-Multiplayer-Optionen. Spieler trainieren ihre Fähigkeiten in verschiedenen Herausforderungen und messen sich in Ligen und Turnieren.

Die Kader und Statistiken der Teams spiegeln die aktuellen realen Eishockey-Saisons wider, womit Spieler in die Rolle ihrer Lieblingsteams schlüpfen können.

“NHL 24” kommt auf einen Metascore von 71, der vom User-Score deutlich unterboten wird. Er liegt bei nur 3,5. Im PS-Store sind es sogar nur 2,8 von fünf möglichen Sternen. Besonders häufig wird bemängelt, dass sich gegenüber den Vorjahren nicht viel getan hat. Auch der technische Zustand ist mitunter ein Thema.

Der PLAY3.DE-Test zu NHL 24:

Der bisherige Bestpreis von “NHL 24” lag im PlayStation Store bei 23,99 Euro. Regulär verlangt EA Sports für die PS5-Version ganze 79,99 Euro.

Among Us mit Verrätern an Bord

“Among Us” ist ein Mehrspieler-Online-Spiel, entwickelt und veröffentlicht von InnerSloth. Der ursprüngliche Launch erfolgte 2018 für Mobile-Systeme und PC. Seit Dezember 2021 ist der Titel auch auf PlayStation-Konsolen spielbar.

Der neue PS-Plus-Essential-Zugang versetzt Spieler in ein soziales Deduktionsszenario, das auf einem Raumschiff, einer Basis auf einem fremden Planeten oder einer anderen engeren Umgebung angesiedelt ist. In diesem Szenario übernimmt eine Gruppe von Spielern die Rollen von Besatzungsmitgliedern (Crewmates) und einer variablen Anzahl von Verrätern (Impostors).

In „Among Us“ gilt es, verschiedene Aufgaben zu erledigen, ohne dabei sabotiert zu werden.

Das Hauptziel der Crewmates ist es, verschiedene Aufgaben (Tasks) zu erfüllen, die über die Karte verteilt sind, während die Impostors versuchen, die Crew zu sabotieren und zu eliminieren, ohne entdeckt zu werden. Ein wesentlicher Bestandteil von „Among Us“ ist die Abstimmung.

“Among Us” kam auf durchwachsene Wertungen. Und auch im PlayStation-Store vergaben Spieler nur 3,61 von fünf möglichen Sternen, was ein vergleichsweise niedriger Score ist. Viel sparen Inhaber einer PS-Plus-Mitgliedschaft nicht. Der Titel kostet im PlayStation-Store regulär 3,99 Euro, bei den letzten Sales sogar nur 2,39 Euro.

Zuletzt wurden für PS-Plus-Mitglieder ebenfalls neue Spieltestversionen freigeschaltet:

Die Neuzugänge für PS Plus Essential im Juli 2024 stehen ab dem kommenden Dienstag um 11 Uhr zur Verfügung. Wir werden mit einer gesonderten Meldung daran erinnern. Auch die Ankündigung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium steht bevor.

