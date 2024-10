Embracer: Zahlreiche Entlassungen – Studio steht nach über 20 Jahren offenbar vor dem Aus

Auch in diesem Monat scheint die Führungsetage der Embracer Group weitere Entlassungen vorzunehmen. Dieses Mal trifft es das MMO-Studio Cryptic, das möglicherweise vor seinem endgültigen Aus steht.

Da im letzten Jahr ein knapp zwei Milliarden US-Dollar schwerer Deal scheiterte, sahen sich die Verantwortlichen der Embracer Group zu einem rigorosen Sparkurs gezwungen.

Im Rahmen der Maßnahmen setzte die Publisher-Gruppe bei zahlreichen internen Studios den Rotstift an und entließen hunderte Mitarbeiter. Auch die „Neverwinter“-Macher der Cryptic Studios sahen sich Ende 2023 mit Entlassungen konfrontiert. Nachdem sich Studio-CEO Phil Frazier im Sommer dazu entschloss, Cryptic zu verlassen und zu Wargaming zu wechseln, deutete sich bereits an, dass es zu weiteren Entlassungen kommen könnte.

Befürchtungen, die sich nun offenbar bewahrheiteten. Wie mehrere Angestellte von Cryptic berichten, soll das im Jahr 2000 gegründete Entwicklerstudio sogar vor dem endgültigen Aus stehen.

Entwickler sprechen von zahlreichen Entlassungen

Auf Plattformen wie LinkedIn meldeten sich diverse Angestellte zu Wort und sprachen von einer weiteren Entlassungswellte bei Cryptic. Betroffen sind auch diverse bekannte Köpfe wie Senior Community Manager Mike Fatum, Senior Artist Mauricio Tejerina, Environment Artist Gianna Rockwell oder Character Artist Amelia March.

„Wie viele Leute, die heute posten, kenne ich jetzt offiziell mein letztes Datum bei den Cryptic Studios“, schrieb Fatum Anfang dieser Woche auf LinkedIn. „Wenn Sie auf der Suche nach einem Community Manager sind, der Erfahrung im Aufbau einer nicht-toxischen Community hat, über ausgezeichnete Hosting-Fähigkeiten und tiefes Wissen in sozialen Medien verfügt, senden Sie mir eine Nachricht, ich würde gerne mit Ihnen arbeiten!“

Rockwell äußerte sich deutlicher und bezeichnete ihren Abgang als „Teil der Entlassungen bei Cryptic“, die am 31. Oktober 2024 und somit Ende des Monats vorgenommen werden. Tejerina und March verwendeten in ihren Statements ebenfalls den Begriff „Entlassungen“.

Unbestätigten Angaben zufolge entlässt die Embracer Group nahezu die gesamte Belegschaft von Cryptic. Lediglich ausgewählte Teamleiter sollen ihren Job (vorerst) behalten.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Die Embracer Group selbst äußerte sich zu den Entlassungen und dem möglicherweise bevorstehenden Aus von Cryptic bislang nicht. Da mehrere Mitarbeiter die aktuelle Entwicklung des Studios bestätigten, können wir aber wohl davon ausgehen, dass eine entsprechende Stellungnahme in Kürze folgt.

Die Cryptic Studios wurden wie eingangs erwähnt im Jahr 2000 gegründet. Zu den bekanntesten Titeln der MMO-Experten gehören die Online-Rollenspiele „Neverwinter“ und „Star Trek Online“, die mittlerweile von anderen Studios betreut werden.

Zuletzt versuchte sich Cryptic an „Magic: Legends“, einem MMO in der Welt von „Magic: The Gathering“. Aufgrund des ausbleibenden Interesses seitens der Spieler wurde das Projekt jedoch im Juni 2021 eingestellt.

