Delta Force: Cheater sind ein „langanhaltendes Krebsgeschwür“ des Shooter-Genres

Egal ob in "Apex Legends", "Call of Duty" oder "XDefiant" - Cheater sind in vielen Shooter-Games ein ernsthaftes Problem. Gegen dieses "Krebsgeschwür" wollen auch die Macher der bald erscheinenden "Delta Force"-Neuauflage vorgehen.

Bereits seit vielen Jahren sind Cheater ein Problem in der Gaming-Branche, besonders in diversen Shooter-Games. Ein Problem, welches das „Delta Force“-Entwicklerstudio Team Jade proaktiv angehen möchte. Einer der Macher des Reboots des Shooter-Klassikers bezeichnete Cheater kürzlich als ein „langanhaltendes Krebsgeschwür“ des Genres und dieses solle bereits vor dem nahenden Release des Free-to-Play-Ego-Shooters bestmöglich bekämpft werden.

Genauer hatten die Kollegen von VideoGamer jüngst die Chance, mit Ricky Liao, dem Game Director von „Delta Force“, zu sprechen. Im Rahmen des Interviews betonte Liao, das Team habe die Absicht, das kommende Shooter-Game „über Jahre hinweg unterstützen“ zu wollen. Deshalb seien sich die Macher bewusst, „wie wichtig der Kampf gegen Cheater für unser Spiel ist“.

„Es sind entweder wir oder die Cheater“

Anschließend fand Ricky Liao deutliche Worte und gab an, es ginge nicht „um die Stimmung der Spieler. Es geht um das Überleben von Delta Force und dieser Community.“ Aus diesem Grund schob der Game Director des Titels hinterher: Es seien „entweder wir oder die Cheater.“

Team Jade verfolge dementsprechend eine „Null-Toleranz-Cheating-Politik“. Um diese letztendlich auch erfolgreich umsetzen zu können, möchte das Entwicklerstudio sowohl auf das Spielesicherheitsprodukt Anti-Cheat Expert (ACE) als auch auf ein „engagiertes Live-Operation-Team, das immer in Bereitschaft ist, um Cheating-Probleme anzugehen“ vertrauen. Zudem soll ein „Nebel-System“ ehrliche Spieler vor potentiellen Wallhacks schützen.

Darüber hinaus sagte Liao: „Das ultimative Ziel ist es, dass sich das Hacken nicht mehr lohnt“. Ob die „Delta Force“-Macher diese ambitionierte Vorgabe am Ende auch wirklich erfolgreich erreichen können werden, muss allerdings die Zeit zeigen.

Doch nicht nur Team Jade sieht sich mit einem Cheater-Problem konfrontiert, sondern diverse Ableger des Shooter-Genres. Der noch recht junge Multiplayer-Shooter „The Finals“ muss sich damit ebenso herumärgern wie der beliebte Battle-Royale-Shooter „Apex Legends“.

Mitunter greifen die verantwortlichen Entwicklerstudios zu durchaus kreativen Mitteln, um Cheatern den Spaß an ihren Schummeleien zu vermiesen. In „Call of Duty: Modern Warfare 3“ haben Cheater beispielsweise ihre Fallschirme verloren, während Schummler in „Warzone 2“ von Halluzinationen geplagt werden. In beiden Fällen vertrauen die Macher auf die Anti-Cheat Software Ricochet, um zu verhindern, dass Cheater Fuß fassen können.

„Delta Force“ startet am 5. Dezember 2024 auf dem PC in den Early Access. Zu einem noch unbekannten späteren Termin folgen Versionen für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X|S sowie Mobile-Geräte (Android und iOS).

Was ist eure Meinung zu den Aussagen des „Delta Force-Game-Directors zu Cheatern in Shooter-Games?

